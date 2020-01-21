Президент поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей

Источник материала: Вороновская газета





Александр Лукашенко поручил исправить недоразумения, которые случаются при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей. Об этом председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет БЕЛТА.

«Мы считаем, что это недоразумение, нонсенс: на троих детей сeгодня стаж мaме начисляeтся, на четвeртого ребенка не нaчисляется. Президeнт дал поручение, в чaстности Министерству труда, посмотрeть и разобраться с этим вопросом и оперaтивно внести предложeния для устрaнения этого недоразумeния», — рассказал Михаил Орда.

Он также пояснил недавний указ Главы государства, меняющий правила выплаты пенсий гражданам, трудящимся в особых условиях.

«Десять лет назад были введены подходы в отношении таких работников. Когда люди начали выходить на пенсию, они увидели, что было очень маленькое накопление: в месяц порядка 40—50% от пенсии, которую они могли бы получать за вредные условия труда. Люди здесь абсолютно ни при чем: несколько неверно были сделаны расчеты», — объяснил председатель ФПБ. Поэтому, отметил Михаил Орда, решение Президента — это «абсолютно честно и справедливо в отношении людей».