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Президент поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей

21.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Президент поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей

Александр Лукашенко поручил исправить недоразумения, которые случаются при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей. Об этом председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет БЕЛТА.

«Мы считаем, что это недоразумение, нонсенс: на троих детей сeгодня стаж мaме начисляeтся, на четвeртого ребенка не нaчисляется. Президeнт дал поручение, в чaстности Министерству труда, посмотрeть и разобраться с этим вопросом и оперaтивно внести предложeния для устрaнения этого недоразумeния», — рассказал Михаил Орда.

Он также пояснил недавний указ Главы государства, меняющий правила выплаты пенсий гражданам, трудящимся в особых условиях. 

«Десять лет назад были введены подходы в отношении таких работников. Когда люди начали выходить на пенсию, они увидели, что было очень маленькое накопление: в месяц порядка 40—50% от пенсии, которую они могли бы получать за вредные условия труда. Люди здесь абсолютно ни при чем: несколько неверно были сделаны расчеты», — объяснил председатель ФПБ. Поэтому, отметил Михаил Орда, решение Президента — это «абсолютно честно и справедливо в отношении людей».

https://www.sb.by
 
 
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Александр Лукашенко поручил исправить недоразумения, которые случаются при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей. Об этом председатель Федерации...
 
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