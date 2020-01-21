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22 января руководство района проведет выездные приемы граждан

21.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

  • 22 января председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Анатолий Генрикович Гапоник проведет с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Кошелевском сельском исполнительном комитете (д. Кошелево, 85).
    Предварительная запись на прием по телефону 7-50-00.
  • 22 января с 15.00 до 16.00 выездные приемы проведут:Наталья Никитовна Киселева – председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, в д. Шарибовка (здание Шарибовского сельского дома культуры);

    Людмила Ивановна Прокопенко – первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в п. Боровое Лядо (вблизи д. 12);

    Александр Викторович Ковалев – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в д. Брилев (вблизи д. 62);

    Геннадий Анатольевич Вамбриков – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в п. Великий Мох (вблизи д. 50);

    Дмитрий Николаевич Шпиганович – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в д. Заречье, ул. Луговая (вблизи д. 28).22

 
 
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22 января председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Анатолий Генрикович Гапоник проведет с 15.00 до 16.00 выездной прием...
 
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