22 января руководство района проведет выездные приемы граждан

- 22 января председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Анатолий Генрикович Гапоник проведет с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Кошелевском сельском исполнительном комитете (д. Кошелево, 85).
Предварительная запись на прием по телефону 7-50-00.
- 22 января с 15.00 до 16.00 выездные приемы проведут:Наталья Никитовна Киселева – председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, в д. Шарибовка (здание Шарибовского сельского дома культуры);
Людмила Ивановна Прокопенко – первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в п. Боровое Лядо (вблизи д. 12);
Александр Викторович Ковалев – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в д. Брилев (вблизи д. 62);
Геннадий Анатольевич Вамбриков – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в п. Великий Мох (вблизи д. 50);
Дмитрий Николаевич Шпиганович – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в д. Заречье, ул. Луговая (вблизи д. 28).22