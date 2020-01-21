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Григорий Лепс отпразднует свой день рождения с минчанами

21.01.2020 10:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У белорусских поклонников появился шанс поздравить Григория Лепса с 58-летием и спеть с ним на минском концерте: артист выступит 15 июля в «Минск-Арене». Билеты поступили в продажу сегодня.


Фото предоставлено организаторами

Харизма и оригинальная манера исполнения сделали Григория Лепса одним из самых узнаваемых исполнителей российского шоу-бизнеса. Популярность настигла певца, когда ему было хорошо за тридцать. И хотя от триумфа незабвенной «Натали» прошло уже 25 лет, Лепс снова надевает свои стильные круглые очки и зажигает на концертных площадках с новыми хитами. Певец всегда находится на одной волне с публикой. Его старые и новые песни не оставляют равнодушными и застревают в памяти раз и навсегда.

Артист часто записывает дуэты с кем-нибудь из звезд. Накануне Нового года Лепс спел вместе с Тимати, с которым он в свое время «выстрелил» с хитом «Лондон». Трек «С чистого листа» впервые прозвучал в новогоднюю ночь на Первом канале.

Немного эпатажности в творчестве ему только на пользу. 7 января артист представил премьеру песни с откровенным названием «Одежда между», которая обещает стать хитом 2020 года. В этой песне певец рассказал об обжигающей страсти между мужчиной и женщиной, ради которой идут на все. Одежда — это лишнее. А вот души влюбленных обнажены до предела и принадлежат только друг другу.

Чтобы окончательно погрузиться в атмосферу празднования на минском концерте, помимо партера и секторов можно приобрести билеты на VIP-места за столиками возле сцены. Угощения и напитки тоже предусмотрены — все, как на настоящем дне рождения.

Когда: 15 июля, 21.30

Где:

Сколько: от 45 до 400 рублей

Купить билет

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А вот на какие концерты можно сходить в столице уже сегодня

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Теги: Минск
 
 
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У белорусских поклонников появился шанс поздравить Григория Лепса с 58-летием и спеть с ним на минском концерте: артист выступит 15 июля в «Минск-Арене». Билеты...
 
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