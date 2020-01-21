Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя после звонка его жены

Источник материала: Аргументы и факты

В оперативно-дежурную службу Стародорожского РОВД позвонила женщина. Она сообщила, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль своего Ford Mondeo.

Сотрудники ГАИ заметили авто на ул. Армейской. Они включили проблесковые маячки и подъехали к нарушителю. Тот начал движение, но вскоре остановился.

При приближении сотрудников ГАИ мужчина перелез на переднее пассажирское сидение.