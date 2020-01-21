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Борьба с раком: британские ученые обнаружили «универсальный способ»

21.01.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Открытие команды ученых из Университета Кардиффа может позволить медикам «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток. Это может открыть путь к универсальному лекарству от рака.


Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Метод пока не был клинически испытан, однако исследователи говорят, что у него огромный потенциал. Краткое изложение работы было опубликовано в журнале Nature Immunology.

Суть исследования заключалась в поиске «необычных» способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями. Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита — клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию.

Однако найденная учеными клетка, в отличие от других, может противодействовать разным видам угроз. «Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно», — сказал в разговоре с Би-би-си исследователь Генри Сиуэлл.

Как это работает

На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они определяют антигены, опасные для организма. Команде ученых удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток. Метод бы испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки.

Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.


Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Как именно Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых, пока непонятно. Его рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.

Считается, что раковые клетки «используют» MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаруженный в Кардиффе Т-лимфоцит, полагают исследователи, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен и что это клетка опухоли.

«Мы первые, кто описал Т-клетку, обнаруживающую в раковых клетках MR1. Раньше этого никто не делал», — говорит исследователь Гарри Долтон.

Это исследование не первое в своей сфере. Эксперименты по настройке иммунной системы против рака проводятся достаточно давно.

Самый известный из них — CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T T-лимфоциты генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки.

Затем модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками.

 
 
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Метод пока не был клинически испытан, однако исследователи говорят, что у него огромный потенциал.
 
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