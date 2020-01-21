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В Беларуси на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Какая ожидается погода

21.01.2020 10:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на 21 января объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.  

Как сообщает Белгидромет, порывы ожидаются до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня на большей части страны. А вот по температурным показателям, погодные условия близки к весенним. До пяти градусов тепла и дожди.  

Во вторник – 21 января – днем ожидается от +1°C до +7°C. Преимущественно по северу страны – небольшие дожди.  

22 января – в среду – ночью температура составит от 0 до +5°C. Днем прогнозируется столько же. Временами пройдут осадки – дождь и мокрый снег.  Ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.  

В четверг – 23 января – станет прохладнее. Ночью температура опустится до -5°C. Днем ожидается от -2°C до +3°C. В ночные часы в отдельных районах республики возможен небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 м/с.  

На эти дни в Беларуси также объявлен оранжевый уровень опасности.  

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто от аномально тёплой белорусской зимы в плюсе? (читать далее)   

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Новости Беларуси. В Беларуси на 21 января объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.   Как сообщает Белгидромет, порывы ожидаются до 15-20 метров в...
 
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