Пересчёт: сколько же зарабатывает Лукашенко

Источник материала: KYKY

«Белсат» задался вечнозеленым вопросом и вновь решился подсчитать , насколько богат Александр Лукашенко. Следите за руками: данные о доходах президента известны лишь из его прошлых деклараций. Об остальных (и, возможно, главных) жилах нам остается только догадываться. Ну что же, приступим: оцените, как сильно глава Беларуси соответствует модели «осознанного потребителя».

В 2009 году президент заработал почти 2885 долларов в месяц. За 2014 год Лукашенко задекларировал уже около 4200 долларов в месяц до вычета налогов. При этом у него нет в собственности ни дома, ни квартиры, что следует из графы «Недвижимость» деклараций о доходах. Нет и автомобиля.

У Александра Лукашенко есть ряд привелегий благодаря статье 37 закона «О президенте». Госбюджет дает ему служебное жилье и транспорт спецназначения. На жизнь его Службы безопасности ежегодно выделяется 18 миллионов долларов. Расходы на представительские цели внутри страны и расходы на полеты за рубеж также покрывает бюджет. Еще президент имеет право на государственное страхование и государственную дачу. А специальное медицинское и санаторно-курортное обслуживание предусмотрено не только для него, но и для его семьи.

В распоряжении Лукашенко есть дачи, которые тот называет резиденциями (их 18 штук). На строительство Дворца Независимости из бюджета страны ушло почти 135 миллионов долларов. Еще в одной резиденции, «Дрозды», растут даже арбузы. Среди других «дач» – комплекс «Озерный» в Острошицком городке, охотничья правительственная дача в Пружанском районе – в центре Беловежской пущи и Полесская резиденция в Петриковском районе.

Летом 2019 года Александра Лукашенко заметили на машине Maybach Pullman версии Guard – примерно 1,5 миллиона евро. Впрочем, видели президента и на другом транспорте. Так, в его автопарке есть бронированный «Мерседес» S-класса (около 160 тысяч евро) и «Тесла» (около 160 тысяч долларов), которую ему (не) дарил Илон Маск.