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Масштабный креатон для старшеклассников прошел в Витебске

21.01.2020 12:26 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

18 января в Витебске прошел региональный креатон для старшеклассников. Около 130 учеников из Витебска, Новополоцка, Орши, Минска, Молодечно собрались в Витебском центре современного искусства, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере культуры и предложить свои варианты их решения.

Школьникам демонстрировали ролики с выступлением известных спикеров, посвященные масштабным проектам в музейном деле, дизайне и архитектуре. После этого участники разделились на команды и под руководством менторов – студентов кафедры белорусского языкознания Витебского государственного университета – дискутировали о том, как можно было бы решить подобные вопросы в Беларуси, а потом презентовали свои идеи перед аудиторией.  

Первый рассмотренный участниками вопрос: как сделать так, чтобы современная молодежь чаще посещала музеи? Старшеклассники предложили интегрировать их в интернет и социальные сети (Instagram, YouTube, Like, Tik-Tok), создать удобные мобильные приложения, сделать музеи интерактивными и ориентированными на молодежь.

Второй вопрос, который обсудили участники креатона – какие идеи помогут создать образ креативного города? Среди озвученных предложений – создание тематических граффити, уличных библиотек, разработка захватывающих виртуальных экскурсий для туристов. 

Креатон прошел в творческой атмосфере. Старшеклассники под руководством менторов активно обсуждали предложенные темы, делились свои видением проблем и предлагали их нестандартное решение. Каждая из команд стремилась предложить что-то креативное и оригинальное.

Все озвученные идеи рассматривали местные эксперты по выбранным темам, представители компании А1 и академического сообщества. Эксперты обращали внимание на креативность и новизну идей, оригинальность и нестандартность решения, реалистичность и возможность реализации идей, а также успешность презентации задумки. Команды, которые предложили самые интересные идеи, получили подарки, а все выступающие – полезные советы от экспертов.

Креатон в Витебске прошел в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Подобрные креатоны пройдут 1 февраля в Могилеве («Першыя ідэі: інклюзія»), 15 февраля в Гродно («Першыя ідэі: тэхналогіі»)  и 29 февраля в Гомеле («Першыя ідэі: экалогія»). К каждому из креатонов также будут выходить новые эпизоды подкаста, речь в которых пойдет о деятельности в сфере технологий, экологии и инклюзии.

«Першыя» – это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок еще продолжается, и предложить свою идею до 8 марта могут ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из всех регионов Беларуси. Каждый участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею, а для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз  – iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Больше подробной информации – на сайте проекта «Першыя» www.generation.A1.by.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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18 января в Витебске прошел региональный креатон для старшеклассников.
 
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