Что за машина ехала по МКАД со скоростью 229 км/ч

Источник материала: Tut.by

Недавно камера на МКАД зафиксировала рекордное превышение скорости легковушкой: вместо установленных 90 км/ч машина неслась 229 км/ч. Превышение скорости водителем составило 139 км/ч. Как удалось узнать AUTO.TUT.BY, нарушал ПДД водитель ночью. Машина — белая BMW 6 серии с минской регистрацией. За рулем был молодой парень.



Фото: Глеб Малофеев

По неподтвержденной пока информации, за BMW гналась ГАИ, а нарушитель, видимо, пытался оторваться от погони.

Кстати, автомобиль этой марки и модели не раз становился героем наших публикаций. На BMW 6 серии ездит скандальный молодой человек Илья Лухвич. Также на белом купе 6-й серии попал в аварию с таксистом администратор фитнес-центра «Нордин». Правда, у него автомобиль третьего поколения.

В этот раз чемпионский рекорд поставил BMW 6 серии второго поколения, которое дебютировало в 2003 году и выпускалось до 2010 года. Самым слабым мотором в гамме был трехлитровый бензиновый агрегат, который выдавал всего 258 л.с. Впрочем, это позволяло разгоняться до «сотни» за 6,5 секунды и развивать максимальные 250 км/ч. В качестве альтернативы предлагался могучий V8 объемом 4,4 литра мощностью 333 лошадиных силы. Примечательно, что такую версию можно было заказать с механической коробкой передач. Такое купе разгонялось до 100 км/ч уже за 5,6 секунды. Но «максималка» ограничена электроникой на все тех же 250 км/ч.



Фото: wikipedia.org

В 2006 году вышла версия BMW 650i с двигателем V8 4.8, выдающим 367 л. с. Его также можно было агрегатировать с механической коробкой передач. Динамика возросла, но не сильно — на разгон до «сотни» требовалось 5,4 секунды. В 2007 году автомобиль подвергли легкой модернизации. Чуть подретушировали внешность, а мощность базового мотора нарастили до 272 сил. Кроме того, появилась мощная, но экономичная турбодизельная версия 635d (3 литра и 286 л.с.). До «сотни» дизельное купе выстреливало за 6,3 секунды, а средний расход топлива составлял всего 6,9 литра.

На вершине гаммы, как и принято у BMW, занимала место версия BMW M6. У нее под капотом устанавливался 5-литровый V10 мощностью 507 л.с., который разгонял машину до «сотни» за 4,6 секунды.

Цены на купе 6-серии второго поколения начинаются от 8350 долларов за автомобиль 2005 года выпуска. Экземпляры 2009 года выпуска продают по 19 тысяч долларов.