Столичные дорожники из-за отсутствия снегопадов перешли на уборку мусора

Источник материала: Tut.by

Перевалило за середину января, а на дорогах Минска почти нет снега. Как это сказывается на работе коммунальных служб, рассказали в «Горремавтодоре».



Сугробы, которых этой зимой на минских улицах пока нет. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Дежурим и, если выпадают осадки, при необходимости сразу выходим на очистку от снега, — объясняет замгендиректора по содержанию объектов благоустройства «Горремавтодора Мингорисполкома» Олег Лукашенко. — В связи с отсутствием снегопадов активизировали работы по уборке улично-дорожной сети от песка и мусора.

Кроме того, работники предприятия обрабатывают дороги, чтобы они не становились скользкими.

— Обработка, преимущественно превентивная, применяем минимум реагентов.

Если так пойдет и дальше, то минские улицы в этом сезоне гораздо меньше «посолят». Олег Лукашенко приводит цифры. С начала этой зимы дорожная служба израсходовала 7,8 тонны песчано-соляных смесей и 10 тысяч тонн соли. В прошлом году за такое же время успели высыпать 30,7 тонны песчано-соляных смесей и около 22 тысяч тонн соли.

При этом в «Горремавтодоре» добавляют, что затраты на содержание квадратного метра улично-дорожной сети не снизились.

— Порядка порядка 2 рублей 30 копеек — содержание квадратного метра в год. Не снижаются затраты, потому что цены-то растут. Но и мы не можем предусмотреть, что нас впереди ждет. Может, зима сместится — в прошлом году и в марте еще шел снег, так что мы зависим от погодных условий.

Дороги мягкой зимой требуют меньше ремонта.

— В такую погоду ремонта будет меньше. Обычно ведь мы страдаем от перепада температур — микротрещины на покрытии под воздействием «минуса» и «плюса» увеличиваются.