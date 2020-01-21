«Заказала еще в ноябре». Белорусы жалуются, что по два месяца не могут получить посылки из Китая

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы жалуются, что по два месяца не могут получить свои покупки с китайских сайтов. Некоторые сделали заказы в ноябре, но товар так и не пришел. «Белпочта» рассказала, в чем может быть причина задержки.

В редакцию обратились сразу несколько читателей с одной и той же проблемой.

— Заказала товар на китайском сайте еще в конце ноября прошлого года. По треку он дошел до Беларуси, но никаких извещений мне до сих пор не приходило, — рассказывает минчанка Ольга. — Сходила на почту в надежде, что посылка таки дошла, но ее нет.

У второй читательницы «где-то застряло сразу несколько посылок из Китая».

— Непонятно, что делать с продавцом на той стороне: открыть спор, потому что время доставки заканчивается, но ведь он не виноват, или ждать, вдруг посылки все же дойдут, — задается вопросом девушка.

В контакт-центре «Белпочты» подтвердили, что задержки с получением посылок действительно могут быть.

— Отправления в связи с Новым годом и рождественскими праздниками поступали в большом количестве. Их обрабатывают в порядке поступления и направляют на адрес получателя, — пояснили нам.

Напомним, в середине ноября некоторые популярные зарубежные торговые интернет-площадки отмечали Всемирный день шопинга с большими скидками, а в конце месяца была «черная пятница». В эти дни количество заказов обычно возрастает в разы, что тоже могло повлиять на скорость обработки и доставки почтовых отправлений.