|
Аббревиатуры «и.о.» и «врио» больше не будут использоваться в документах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аббревиатуры «и.о.», исполняющий обязанности, и «врио», временно исполняющий обязанности, больше не будут использоваться в приказах и иных документах предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди прочих новшеств такая норма прописана в обновлённом Трудовом кодексе, который вступает в силу 28 января. Во время отсутствия директора, исполняющего его обязанности следует прописать в штатном расписании. Подписывать документы он будет по своей должности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Аббревиатуры «и.о.», исполняющий обязанности, и «врио», временно исполняющий обязанности, больше не будут использоваться в приказах и иных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)