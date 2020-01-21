Арендуете жильё? Если выселят, то по новым правилам

Источник материала: Пинский Вестник

Как известно, с 1 января текущего года вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса Республики Беларусь, который дополнен новыми нормами и терминами, некоторые старые из него исключены. Сегодня об этом наш разговор с начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Екатериной ЛЕМЕШЕВСКОЙ.

- Действительно, некоторые старые нормы исключены. Скажем, о договорах поднайма или, к примеру, регулирующие отношения, связанные с приватизацией жилых помещений, в связи с тем, что истек срок для обращения за приватизацией - он был установлен до 1 июля 2016 года, - рассказывает Екатерина Михайловна. - Жилищный кодекс Республики Беларусь (далее - ЖК РБ) закрепил термин «арендное жилье», который теперь применяется к жилым помещениям коммерческого использования. Порядок предоставления арендного жилья не изменился. Нормы, регулирующие соответствующие правоотношения, которые содержатся в Указе Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 года № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» (далее - Указ), закреплены и в новом ЖК РБ. Изменения коснулись случаев выселения из арендного жилья.

- Кого и за что теперь могут выселить?

- С 1 января текущего года наниматель данного жилого помещения подлежит выселению из занимаемого жилого помещения со всеми проживающими с ним членами семьи и иными лицами без предоставления других жилых помещений в случае (помимо прочих) наличия без уважительных причин задолженности по внесению платы за пользование жилым помещением коммерческого использования и (или) жилищно-коммунальные услуги в размере шестимесячной платы.

- О какой задолженности шла речь раньше?

- Ранее этот размер составлял двухмесячную плату.

- Сейчас есть возможность перевода арендного жилья в социальное…

- Хочу обратить внимание читателей «ПВ», что нормы о возможности перевода арендного жилья в статус социального для граждан, имеющих право на его получение, нововведением не являются. Такая возможность была предусмотрена пунктом 91 Указа. Важно отметить, что данное право может быть реализовано нанимателем только один раз. И в Пинске имеется практический опыт перевода арендного жилья в социальное. Так, за 2019 год девять жилых помещений коммерческого использования были переведены в категорию социального по заявлениям граждан. Таким образом социально незащищенные категории граждан смогли улучшить свои жилищные условия и были освобождены от арендной платы.

Также не является нововведением условие о норме предоставления жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно и пункту 55 Указа, и статье 99 ЖК РБ, данной категории граждан жилые помещения социального пользования предоставляются в виде однокомнатной квартиры. Договор найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда заключается с ними сроком на пять лет.

- Что дальше?

- По его истечении жилое помещение подлежит включению в состав арендного жилья. За исключением случаев, когда гражданин относится к другим категориям граждан, имеющим право на получение социального жилья, с которыми заключается бессрочный договор найма жилого помещения социального пользования.

Кодекс сохранил свою социальную направленность, дополнился новым положением о том, что при установлении гражданину инвалидности, связанной с нарушением опорно-двигательного аппарата, в период владения и пользования им жилым помещением государственного жилищного фонда, при невозможности приспособления этих жилых и (или) вспомогательных помещений в многоквартирных жилых домах, входов и выходов из многоквартирных жилых домов для доступа и пользования инвалидами по техническим причинам, местные исполнительные и распорядительные органы с согласия граждан и проживающих совместно с ними совершеннолетних членов их семей предоставляют взамен жилые помещения государственного жилищного фонда типовых потребительских качеств общей площадью не менее занимаемых на условиях ранее заключенных договоров найма жилых помещений.

Значительные изменения претерпели положения, регулирующие деятельность организаций собственников (организаций застройщиков и товариществ собственников).

- Расскажите об изменениях подробнее.

- Вот лишь некоторые из них:

- возможность избрания правления организации собственников на срок, не превышающий пяти лет (ранее - не более трех лет для организаций застройщиков);

- кандидат на должность председателя правления теперь должен иметь высшее образование либо среднее специальное (техническое, экономическое, юридическое) и стаж работы на руководящих должностях в организациях жилищно-коммунального хозяйства и (или) управления недвижимым имуществом не менее пяти лет (никаких исключений не предусмотрено). Кроме того, кандидат должен иметь свидетельство о прохождении профессиональной аттестации, порядок проведения которой и уполномоченная на ее проведение организация будут определены Советом Министров Республики Беларусь. Ранее достаточно было пройти образовательные программы обучающих курсов по вопросам управления общим имуществом, что можно было сделать в режиме онлайн;

- в части деятельности ревизионной комиссии организаций застройщиков закреплена норма, которая ранее вообще отсутствовала, - она предусматривает возможность избрания в организации застройщиков членов ревизионной комиссии не только из числа членов данной организации, но и из числа собственников объектов недвижимого имущества, не являющихся членами организации застройщиков.

Пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание руководителей организаций застройщиков, созданных до вступления в силу новой редакции ЖК РБ, на их обязанность привести уставы организаций в соответствие с Кодексом в течение одного года со дня вступления его в силу, то есть до 1 января 2021 года. Примерные формы уставов организаций застройщиков и товариществ собственников утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 8 октября 2019 года № 81 «Об утверждении примерных форм уставов организации застройщиков и товарищества собственников».

Интервью взяла Наталья КИРКОВЕЦ