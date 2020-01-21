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В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку

21.01.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевском районе трое подростков угнали легковушку и попали в ДТП. 

По информации Следственного комитета, это случилось 18 января. К матери 13-летнего подростка на BMW приехали гости. Парень предложил своим знакомым, которым 16 и 17 лет, ночью прокатиться на автомобиле. 

Когда все уснули, подросток взял ключи из кармана куртки владельца и передал старшим парням. Компания вытолкала легковушку из двора, чтобы никого не разбудить, а после поехала в Могилев, где каталась несколько часов по городу. 

В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку
Фото: СК 

Управляли автомобилем двое старших парней в компании. 

Утром водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Подростки не пострадали, но автомобилю причинены серьезные повреждения. 

Компания скрылась с места происшествия, но вскоре была задержана сотрудниками милиции. 

В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку
Фото: СК 

В отношении двух старших парней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РБ. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 

В связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию. 

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения. 

В ноябре прошлого года в Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль у человека, который однажды его подвез – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилевском районе трое подростков угнали легковушку и попали в ДТП.  По информации Следственного комитета, это случилось 18 января. К матери...
 
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