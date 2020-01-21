В Могилёвском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевском районе трое подростков угнали легковушку и попали в ДТП.

По информации Следственного комитета, это случилось 18 января. К матери 13-летнего подростка на BMW приехали гости. Парень предложил своим знакомым, которым 16 и 17 лет, ночью прокатиться на автомобиле.

Когда все уснули, подросток взял ключи из кармана куртки владельца и передал старшим парням. Компания вытолкала легковушку из двора, чтобы никого не разбудить, а после поехала в Могилев, где каталась несколько часов по городу.



Фото: СК

Управляли автомобилем двое старших парней в компании.

Утром водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Подростки не пострадали, но автомобилю причинены серьезные повреждения.

Компания скрылась с места происшествия, но вскоре была задержана сотрудниками милиции.



Фото: СК

В отношении двух старших парней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РБ. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения.