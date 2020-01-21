Правительство приняло изменения для некоторых педагогических работников

Источник материала: Tut.by

Власти ввели еще одно изменение для некоторых педагогических работников. Правительство установило перечень должностей педагогических работников, которые в течение рабочего времени могут заниматься организацией и оказанием медпомощи, а также проводить медэкспертизы. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 28 от 20 января.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В постановлении правительства прописано, какие педагогические работники учреждений высшего образования, учреждений дополнительного образования взрослых при реализации содержания образовательных программ по профилю образования «Здравоохранение» в течение рабочего времени могут заниматься организацией и оказанием медпомощи, а также проводить медэкспертизы.

В этот список включили 8 должностей: ректор, первый проректор, проректор, декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент и ассистент.

«Дополнительная деятельность, связанная с организацией и оказанием медпомощи, проведением медэкспертизы, может составлять в объеме не более 0,75 установленной продолжительности рабочего времени. При этом данная деятельность не является совместительством», — уточнили в Совмине.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее власти ввели несколько изменений для работников бюджетных организаций, в том числе и для педагогов. Одно из новшеств — единовременные выплаты на оздоровление для этих работников освободили от уплаты подоходного налога.

Для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат, изменения касаются также педагогических работников. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку.