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Правительство приняло изменения для некоторых педагогических работников
Источник материала: Tut.by
Власти ввели еще одно изменение для некоторых педагогических работников. Правительство установило перечень должностей педагогических работников, которые в течение рабочего времени могут заниматься организацией и оказанием медпомощи, а также проводить медэкспертизы. Изменения предусмотрены
В постановлении правительства прописано, какие педагогические работники учреждений высшего образования, учреждений дополнительного образования взрослых при реализации содержания образовательных программ по профилю образования «Здравоохранение» в течение рабочего времени могут заниматься организацией и оказанием медпомощи, а также проводить медэкспертизы.
В этот список включили 8 должностей: ректор, первый проректор, проректор, декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент и ассистент.
«Дополнительная деятельность, связанная с организацией и оказанием медпомощи, проведением медэкспертизы, может составлять в объеме не более 0,75 установленной продолжительности рабочего времени. При этом данная деятельность не является совместительством», —
Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 1 января 2020 года.
Напомним, ранее власти ввели несколько изменений для работников бюджетных организаций, в том числе и для педагогов. Одно из новшеств — единовременные выплаты на оздоровление для этих работников
Для бюджетников с 1 января
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Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 1 января 2020 года.
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