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Смотрите, кто пришел: сформировано новое правительство России
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, передает
Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;
Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;
Виктория Абрамченко — вице-премьер;
Татьяна Голикова — вице-премьер;
Юрий Борисов — вице-премьер;
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
Юрий Трутнев —вице-премьер — полпред в ДФО;
Алексей Оверчук — вице-премьер;
Марат Хуснуллин — вице-премьер.
Министры:
Сергей Шойгу — министр обороны
Сергей Лавров — министр иностранных дел
Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Константин Чуйченко — министр юстиции
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
Ольга Любимова — министр культуры
Александр Новак — министр энергетики
Евгений Дитрих — министр транспорта
Денис Мантуров — министр промышленности и торговли
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии
Михаил Мурашко — министр здравоохранения
Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства
Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ
Сергей Кравцов — министр просвещения
Валерий Фальков — министр науки и высшего образования
Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Олег Матыцын — министр спорта
Антон Котяков — министр труда и социальной защиты
Антон Силуанов — министр финансов
Максим Решетников — министр экономического развития
Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.
Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА удет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, передает "РИА...
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