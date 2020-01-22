ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите, кто пришел: сформировано новое правительство России

22.01.2020 07:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, передает "РИА Новости".

Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;

Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;

Виктория Абрамченко — вице-премьер;

Татьяна Голикова — вице-премьер;

Юрий Борисов — вице-премьер;

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;

Юрий Трутнев —вице-премьер — полпред в ДФО;

Алексей Оверчук — вице-премьер;

Марат Хуснуллин — вице-премьер.

Министры:

Сергей Шойгу — министр обороны

Сергей Лавров — министр иностранных дел

Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Константин Чуйченко — министр юстиции

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел

Ольга Любимова — министр культуры

Александр Новак — министр энергетики

Евгений Дитрих — министр транспорта

Денис Мантуров — министр промышленности и торговли

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии

Михаил Мурашко — министр здравоохранения

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства

Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ

Сергей Кравцов — министр просвещения

Валерий Фальков — министр науки и высшего образования

Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Олег Матыцын — министр спорта

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты

Антон Силуанов — министр финансов

Максим Решетников — министр экономического развития

Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. 

Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА удет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, передает "РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белгазпромбанк постепенно сокращает персонал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика