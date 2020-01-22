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СМИ: беларусам хотят ограничить въезд в Америку

22.01.2020 09:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Президент США Дональд Трамп собирается расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Америку. В него хотят добавить еще семь государств, и среди них есть Беларусь. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации президента пишут сразу два издания – Politico и  The Wall Street Journal.

Пока сам Трамп неохотно делится подробностями, Politico выяснил, что в расширенную версию списка стран входят Беларусь, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея; издание подчеркивает, что перечень еще могут отредактировать. В законченном виде его покажут в понедельник, 27 января.

Источники из Белого дома рассказали журналистам, что инициатива Трампа не означает полный запрет на въезд в Америку для всех граждан из списка. При этом, судя по всему, ограничения коснутся определенного типа виз или определенных категорий населения.

DW напомнил, как в 2017 году Дональд Трамп ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских государств, впоследствии из него были исключены три страны: Чад, Ирак и Судан. Правозащитники подвергли документ резкой критике, он вызвал волну возмущения во всем мире. Позже Верховный суд США подтвердил право Трампа издавать подобные указы. В частности, суд не усмотрел в указе, запрещающем въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, признаков религиозной враждебности.

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Президент США Дональд Трамп собирается расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Америку. В него хотят добавить еще семь государств, и среди них...
 
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