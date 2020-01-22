Из-за шторма в Испании четыре человека погибли и 25 ранены

Источник материала: Вороновская газета





В результате обрушившегося на Испанию шторма «Глория» погибли как минимум четыре человека, еще 25 ранены, сообщает Euronews.

По данным агентства, в большинстве восточных районов страны объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой наводнений. У барселонского побережья морские волны достигали 7-метровой высоты.

В провинции Теруэль свыше 800 дорог оказались заблокированы. Пять небольших городов отрезаны от цивилизации. Жители 11 деревень остались без электричества.

Перекрыта трасса, ведущая из каталонского Фигераса к французской границе. В соседней стране также бушует стихия . В департамент Восточные Пиренеи направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных. Закрыты школы, поезда ходят с опозданием.ъ

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