ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за шторма в Испании четыре человека погибли и 25 ранены

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Из-за шторма в Испании четыре человека погибли и 25 ранены

В результате обрушившегося на Испанию шторма «Глория» погибли как минимум четыре человека, еще 25 ранены, сообщает Euronews.

По данным агентства, в большинстве восточных районов страны объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой наводнений. У барселонского побережья морские волны достигали 7-метровой высоты.

В провинции Теруэль свыше 800 дорог оказались заблокированы. Пять небольших городов отрезаны от цивилизации. Жители 11 деревень остались без электричества.

Перекрыта трасса, ведущая из каталонского Фигераса к французской границе. В соседней стране также бушует стихия. В департамент Восточные Пиренеи направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных. Закрыты школы, поезда ходят с опозданием.ъ

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате обрушившегося на Испанию шторма «Глория» погибли как минимум четыре человека, еще 25 ранены, сообщает Euronews. По данным агентства, в большинстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ОАО «Воронино» подвели итоги работы за 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика