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Из-за шторма в Испании четыре человека погибли и 25 ранены
22.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В результате обрушившегося на Испанию шторма «Глория» погибли как минимум четыре человека, еще 25 ранены, сообщает Euronews.
По данным агентства, в большинстве восточных районов страны объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой наводнений. У барселонского побережья морские волны достигали 7-метровой высоты.
В провинции Теруэль свыше 800 дорог оказались заблокированы. Пять небольших городов отрезаны от цивилизации. Жители 11 деревень остались без электричества.
Перекрыта трасса, ведущая из каталонского Фигераса к французской границе. В соседней стране также
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В результате обрушившегося на Испанию шторма «Глория» погибли как минимум четыре человека, еще 25 ранены, сообщает Euronews. По данным агентства, в большинстве...
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