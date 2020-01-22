Число жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до девяти

Источник материала: Вороновская газета





Число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Биня.

Количество выявленных инфицированных увеличилось до 440 человек.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию.

Случаи заражения зафиксированы также в Республике Корея, Японии и Таиланде.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.