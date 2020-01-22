Лукашенко: коллективу МИД по силам обеспечить интеграцию страны в мировую экономическую систему

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам дипломатической службы с профессиональным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«Белорусские дипломаты представляют Республику Беларусь за рубежом, отстаивают ее интересы и права граждан, а это особая миссия. Ведь вы формируете имидж государства и отношение к нему жителей других стран, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Так исторически сложилось, что все достижения отечественной дипломатической службы тесно связаны со становлением нашей молодой независимой страны. Сегодня от вашей результативной работы зависит создание благоприятных внешних условий для устойчивого социально-экономического развития Беларуси».

Глава государства убежден, что сплоченному коллективу МИД по силам обеспечить интеграцию страны в мировую экономическую систему, укрепление евразийского партнерства, продвижение отечественной продукции и привлечение иностранных инвестиций. Президент пожелал всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо страны и народа.

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