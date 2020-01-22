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Зимняя жара. Почему к нам никак не приходят морозы и снегопады?

22.01.2020 11:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Зимняя жара. Почему к нам никак не приходят морозы и снегопады?
Пока нынешний сезон находится на втором месте среди самых тёплых. © / Сергей Киселев / АиФ-Россия

Зимняя жара. Почему к нам никак не приходят морозы и снегопады?В чём причина отсутствия морозов и снега и ждать ли нам холодов? Об этом мы узнали у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Юлия Тутина, «АиФ»: Роман Менделевич, уже вторая половина января, а зима никак не придёт. В чём причина?

Роман Вильфанд: Над Атлантикой существуют два центра действия атмо­сферы, которые в значительной степени определяют погоду на европейской территории России. Первый расположен в районе Исландии, второй, так называемый Азорский анти­циклон, его центр находится  в районе Азорских островов. Так вот, в этом году начиная с ноября давление в центре Исландского циклона очень низкое, гораздо ниже своих климатических значений. А в Азорском антициклоне давление выше, чем обычно. Из-за этого воздушные массы из Атлантики очень интенсивно, с большой скоростью, постоянно переносятся через Западную Европу на европейскую территорию России, а затем беспрепятственно перемещаются через Урал, достигают не только Западной Сибири, но и Средней Сибири, Красноярского края и даже Якутии. Получается, что на всей территории России температура гораздо выше климатических значений.

С точки зрения метеорологов, вся территория страны раскраснелась от зимней жары. То есть все синоптические карты окрашены сейчас в махрово-красный цвет – отклонения от норм очень сильные. Сейчас в Сибири около -30...-35°, хотя обычно там в это время ­-45...-50°, а в Верхоянске и до -65° доходит. Это очень серьёзные отклонения от температурных норм.

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– И какие перспективы? 

– Знаете, перед нашим разговором в кабинет зашла девушка и принесла… подснежник. Это в середине января! Пока нынешний сезон находится на втором месте среди самых тёплых. Его опережает только зима 2006/2007 года. И пока серьёзного похолодания мы не прогнозируем. В Москве только в ночь на четверг и пятницу температура опустится до ­-3...-8°. Но если днём в четверг будет лёгкий морозец, то уже в пятницу столбик термометра поднимется выше нулевой отметки. 

Однако, по предварительным расчётам, февраль всё-таки будет холоднее января. Это не значит, что жуткие морозы будут, но всё-таки он будет не такой тёплый, как январь.

Урожай пропал?

– А что с весной? Я прочитала, что она будет ранней.

– Я с большим интересом читаю подобные прогнозы. Думаю, какой же умный народ! Надо же, прогнозирует ранний или поздний приход весны. Но на самом деле наука не даёт возможности рассчитывать прогнозы настолько заранее. Так что вернёмся к этому вопросу в начале марта. Хорошо?

Зимняя жара. Почему к нам никак не приходят морозы и снегопады?
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– Как тёплая зима может сказаться на урожае?

– С точки зрения здравого смысла всё, что аномально, неестественно. Но метеорологи Росгидромета, анализируя ситуацию, показывают: сейчас для озимых сложились вполне благоприятные условия. Земля не покрыта снегом, и она практически не промёрзла, поэтому хорошо происходит вегетация озимых. Безусловно, они потеряли свою морозоустойчивость, но ведь и морозов нет. А вот если бы лежал снег сантиметров 30 (а это норма для середины января), происходило бы выпревание озимых, а проще говоря – процессы самоуничтожения семян. Зерно не терпит очень тёплой погоды, если оно находится под снежным одеялом. Если до 20 февраля не будет сильных похолоданий, то можно будет уверенно говорить, что с урожаем всё будет нормально.

А вообще некоторые негативные последствия, которые могут быть в связи с тёплой зимой, можно превентивно решать. Вот, скажем, по инициативе мэрии Москвы уже предприняты шаги, чтобы не было ранних лесных пожаров. Осадков осенью было мало, снега нет, и поэтому в почве гораздо меньше влаги, чем обычно. И уже сейчас, прямо зимой, начато обводнение торфяников. Это небольшие инвестиции, а от возможных ранних пожаров леса уберегут. Хороший пример управления рисками.

У кого есть климатическое оружие

– Один из депутатов Госдумы высказал опасение, что тёплая зима – это признак использования США против нас климатического оружия. Ваше мнение?

– На самом деле никаких экономических потерь или вредных последствий для здоровья человека от нынешней погоды нет и в помине. Наоборот, сэкономлены немалые финансовые ресурсы. Если уж делать нам плохо, то нас скорее надо замораживать, делать температуру ниже нормы.

Зимняя жара. Почему к нам никак не приходят морозы и снегопады?
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Количество опасных природных явлений в этом году в Соединённых Штатах было больше, чем в нашей стране. И, соответственно, экономических потерь они понесли больше. Один американский сенатор тоже вопрошал: а не рука ли это Москвы? Мол, это враги заставляют циклоны всё чаще выходить на Атлантическое побережье.

Если серьёзно, то профессионалы давно подсчитали: чтобы изменить траекторию только одного, даже небольшого циклона, необходима энергия, сравнимая с двумя десятками бомб, подобных сброшенным на Хиросиму и Нагасаки. С физической точки зрения нет у человека энергии, сопоставимой с энергией атмосферных движений.

– В Австралии горит, в Индонезии тонут. Количество климатических ЧП растёт?

– Да, это, с моей точки зрения, не вызывает никаких сомнений. Будет увеличиваться и количество засушливых явлений, и параллельно число холодных и очень дождливых периодов. Будет увеличиваться количество ветровых нагрузок, когда порывы ветра будут достигать 25–30 м/с.

За последние 25–30 лет число наносящих ущерб человечеству природных явлений возросло примерно в 1,5–2 раза. Каждое событие можно объяснить отдельными физическими причинами, но в целом причина этой тенденции – безусловно, глобальное потепление климата. Простой пример: декабрь. Мои коллеги подсчитали, что за всю вторую половину ХХ века был только один месяц со средней температурой 0 градусов – в 1960 году. А за 20 лет нынешнего века таких декабрей было пять. Именно поэтому важнейшей становится задача развития систем раннего предупреждения об опасных гидрометеоявлениях.

 
 
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​В чём причина отсутствия морозов и снега и ждать ли нам холодов? Об этом мы узнали у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
 
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