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Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму

22.01.2020 10:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бангкоке и соседних провинциях уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму практически в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму

Местные власти рекомендуют жителям по возможности не покидать свои дома. За последние несколько дней в больницы обратились десятки граждан: наиболее уязвимы сейчас люди с респираторными и сердечными заболеваниями. Причина масштабных задымлений – выбросы предприятий и сжигание травы на фермерских полях.

Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму

Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму

Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму

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Новости Беларуси. В Бангкоке и соседних провинциях уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму практически в два раза, сообщили в программе...
 
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