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Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске

22.01.2020 09:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские строители могут принять участие в возведении российского космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. Об этом стало известно 21 января на встрече Президента Беларуси с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске

Уже в начале разговора Александр Лукашенко подчекнул, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения партнеров. Развитие космических технологий – один из приоритетов для Беларуси. В нашей стране особенно стараются развивать сферу высоких технологий, за которыми, без преувеличения, будущее. У двух стран уже сложилась хорошая основа для сотрудничества в космической области.

Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске

Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»

Сейчас Беларусь и Россия реализуют несколько совместных масштабных проектов. Один из них – создание нового спутника. Его планируют запустить уже в 2021 году.

Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
Сегодня мы делаем за белорусские деньги целевую аппаратуру. Россияне делают платформу и обеспечивают запуск. И пропорционально вкладу мы получаем часть ресурса. Соответственно, мы модернизируем наземные инфраструктуры для приема и управления и будем с Россией совместно их эксплуатировать.

Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Сотрудничество в области космоса продолжат обсуждать в Минске. 22 января в Национальной академии наук пройдет заседание Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ. Среди участников – руководители космической отрасли Беларуси, России, Казахстана, Армении, представители Исполкома Содружества, Евразийской экономической комиссии. Планируется, что основными темами разговора станут перспективные проекты в космической области, интеграция наземных инфраструктур, а также реализация совместных проектов по исследованию и использованию космоса в мирных целях. Минск принимает такую встречу впервые.

Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске

Люди в материале: Сергей Золотой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские строители могут принять участие в возведении российского космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. Об этом стало известно 21 января...
 
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