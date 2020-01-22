Поединок кота и лисы за колбасу попал на видео

Источник материала: Tut.by

На Ямале в России местные жители сняли на видео поединок кота и лисы за колбасу. Ролик был опубликован в одной из местных групп в «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как кот дает отпор лисе, которая пытается утащить его кусок колбасы: он лапой отмахивался от дикого животного, случайно забредшего в поселение. «Кот Базилио с лисой Алисой корочку хлеба делят», — пошутила одна из пользовательниц в комментариях к записи.

Чем закончилось сражение за колбасу, неизвестно.