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Поединок кота и лисы за колбасу попал на видео
Источник материала: Tut.by
На Ямале в России местные жители сняли на видео поединок кота и лисы за колбасу. Ролик был
На опубликованных кадрах видно, как кот дает отпор лисе, которая пытается утащить его кусок колбасы: он лапой отмахивался от дикого животного, случайно забредшего в поселение. «Кот Базилио с лисой Алисой корочку хлеба делят», — пошутила одна из пользовательниц в комментариях к записи.
Чем закончилось сражение за колбасу, неизвестно.
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Чем закончилась битва, неизвестно.
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