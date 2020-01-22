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В Беларусь идёт новый иностранный сервис такси: «Цены упадут ещё больше»

22.01.2020 10:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларусь идет еще один иностранный сервис такси, пишет «БелТА». Об этом рассказал первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на рабочей встрече в МАРТ.

Вообще, встреча прошла для того, чтобы обсудить открытое письмо минских таксистов. Они требуют от служб, агрегаторов и сервисов повысить тарифы на пять копеек за километр (сейчас же средний тариф по Минску – 55 копеек). Иначе угрожают забастовкой, которая запланирована на 31 января; ее собираются проводить каждое утро – с 7:00 до 12:00. МАРТ ответил на письмо фразой «Так диалог мы не построим», а Ляхнович заявил, что вскоре появится новый игрок из Китая: «Таким образом, тарифы [на поездки в такси] могут еще больше упасть, потому что появится еще один конкурент на рынке».

О каком именно сервисе может идти речь? Kp.by считает, что это AliExpress – вернее, стартап Didi Chuxing, который купила эта торговая платформа.

Alibaba Group запустила сервис по онлайн-заказу такси Didi Chuxing еще в 2012 году, и все это время компания развивалась только внутри Китая. За восемь лет китайцам удалось добиться серьезных успехов: сейчас DiDi – крупнейший местный сервис каршеринга и заказа такси. В 2016 году DiDi «убил» Uber в Китае. Во многом это удалось благодаря двум ключевым инструментам – демпингу и времени подачи автомобиля. Вполне вероятно, что после запуска в Беларуси демпинг со стороны китайской компании при конкуренции с «Яндекс.Такси» станет только сильнее.

Мы, кстати, писали, что вскоре до Беларуси дойдет изначально эстонский сервис Bolt по бронированию автомобилей, мотоциклов и скутеров. В 2015 году он уже пробовал обжиться в нашей стране, а в 2017 году вынужден был уйти, пространно намекнув, что вернется в будущем. По ссылке можете прочитать, сколько компания собирается брать с пассажиров за поездки в Минске.

Читайте по теме: Какой из вас водитель Uber? Тест

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь идет еще один иностранный сервис такси, пишет «БелТА». Об этом рассказал первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на рабочей...
 
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