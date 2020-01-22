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Александр Емельяненко получил семь суток за пьяный дебош
Источник материала: Tut.by
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом.
На этот раз спортсмен нарушил общественный порядок на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех. Александр находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, сообщает портал
Представители правоохранительных органов составили на Емельяненко административный протокол и арестовали за мелкое хулиганство на семь суток.
В Анапе Александр проводил тренировки. В апреле ему предстоит поединок на турнире лиги АСА. В главном бою вечера он встретится с Магомедом Исмаиловым.
Напомним, ранее Емельяненко-младший отбывал срок за изнасилование, а также неоднократно задерживался за хулиганство.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом.
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