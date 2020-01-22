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Александр Емельяненко получил семь суток за пьяный дебош

22.01.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом.


Фото со страницы Александра Емельяненко в Facebook

На этот раз спортсмен нарушил общественный порядок на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех. Александр находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, сообщает портал «Кубанские новости».

Представители правоохранительных органов составили на Емельяненко административный протокол и арестовали за мелкое хулиганство на семь суток.

В Анапе Александр проводил тренировки. В апреле ему предстоит поединок на турнире лиги АСА. В главном бою вечера он встретится с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, ранее Емельяненко-младший отбывал срок за изнасилование, а также неоднократно задерживался за хулиганство.

 
 
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом.
 
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