Как уберечься от пожара в отопительный сезон

Источник материала: Клiч Радзiмы

Давняя печальная традиция — увеличение количества пожаров из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Чтобы уберечься от пожара в отопительный сезон, обратите внимание на следующие рекомендации.

Обустройство

Прочищайте дымоход не реже одного раза в три месяца. Скопившаяся сажа может стать причиной возгорания, а также значительно ухудшает тягу, что вызывает проблемы при растопке и опасность задымления. К слову, в магазинах бытовой химии можно приобрести специальные вещества, которые закладываются в топку и способствуют очищению дымохода.

Не забудьте побелить все поверхности самой печи и прилегающих стен. Если появится налет черной копоти — вы сразу это заметите и сможете вовремя восстановить целостность. Ведь те же трещины в дымоходе — потенциальные лазейки для открытого пламени на чердаке.

Прибейте перед печью металлический лист размерами не менее 50х70 см. Также подойдет цементная или плиточная основа. И даже несмотря на их наличие, не оставляйте открытыми топочные дверцы. К слову, последние не должны иметь трещин или плохо закрываться: пламя может оказаться снаружи и спровоцировать пожар.

Протопка

Не перекаляйте печь: при сильных морозах безопаснее протапливать ее дважды в сутки.

Не применяйте для розжига бензин, керосин или другие легковоспламеняющиеся жидкости. При их использовании происходит сильная вспышка, и пламя через топочное отверстие выбрасывается наружу. Также не топите дровами, длина которых превышает размеры топки и не бросайте в топящуюся печь взрывоопасные и искрообразующие предметы.

Запрещается сушить на обогревательном приборе и в непосредственной близости от него одежду и другие предметы, которые могут легко загореться.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте следить за ними детям. Минимум за 2 часа до сна прекращайте топку печи. Не закрывайте заслонку, пока угли полностью не прогорят. Помните: от угарного газа можно получить смертельное отравление и не проснуться.

Пусть в вашем доме будет тепло!

К. КУРЕЦ,

инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.