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Десять призовых мест и две грамоты

22.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Таков итог участия ивьевских школьников в областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

Как сообщалось ранее, с 13 по 17 января на базе учреждений образования Гродненской области прошел третий (областной) этап республиканской олимпиады по учебным предметам, в котором приняли участие 21 учащийся нашего района. В итоге – 10 призовых мест! Об этом сообщила корреспонденту «Іўеўскага краю» методист учебно-методического кабинета отдела образования Ивьевского райисполкома Анастасия Цидик.

 С гордостью называем имена победителей и педагогов, подготовивших команды:

Ангелина Коренда, учащаяся 9 класса гимназии №1 г. Ивье – диплом 3 степени по учебному предмету «биология»,  учитель И. Гуща;

Анна Коротченя, учащаяся 11 класса гимназии №1 г. Ивье  – диплом 3 степени по учебному предмету «обществоведение», учитель Ч. Куницкая;

Ринат Байтасов, учащийся 9 класса Ивьевской СШ – диплом 1 степени по учебному предмету «информатика», Илья Малиновский, учащийся 8 класса гимназии №1 г. Ивье  – диплом 3 степени по учебному предмету «информатика», учитель В. Кевра;

команда  учащихся, победителей областного этапа олимпиады по физической культуре и здоровью: Антониий Седеневский, учащегося 11 класса гимназии №1 г. Ивье –  диплом 1 степени, Милена Кулеш, учащаяся 8 класса гимназии №1 г. Ивье – диплом 2 степени, Михаил Михновский, учащийся 11 класса гимназии №1 г. Ивье – диплом 3 степени, Юлия Козел, учащаяся 9 класса гимназии №1 г. Ивье – диплом 3 степени, Дениса Петько, учащийся 11 класса Ивьевской СШ – диплом 3 степени,  Максим Джураев, учащийся 11 класса Юратишковского я/С – СШ – диплом 3 степени, учителя физической культуры и здоровья Ю. Умрейко С. Балбатун, О. Силюк.

Грамотами главного управления образования Гродненского облисполкома отмечены Валерий Лисай, учащийся 9 класса Ивьевской СШ (учебный предмет «информатика»), Игорь Божелко, учащийся 11 класса гимназии №1 г. Ивье (учебный предмет «физическая культура и здоровье»).

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
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Таков итог участия ивьевских школьников в областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Как сообщалось ранее, с 13 по 17 января на базе...
 
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