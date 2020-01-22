В трабской библиотеке для самых маленьких создали книжный чемоданчик

Источник материала: Ивьевский край

Для обслуживания самых маленьких читателей в библиотеке-филиале аг. Трабы появился книжный чемоданчик, наполненный самыми интересными и красочными книгами.

Первыми читателями стали ребята старшей группы Трабского ясли-сада – средней школы. Они очень обрадовались заманчивому чемоданчику, рассматривали книги и обещали прочитать их вместе с воспитателем. После того, как все книги будут прочитаны, чемоданчик будет передан в следующую группу. Когда он обойдет все группы, сотрудник библиотеки обновит его содержимое.







