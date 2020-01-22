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В трабской библиотеке для самых маленьких создали книжный чемоданчик

22.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Для обслуживания самых маленьких читателей в библиотеке-филиале аг. Трабы появился книжный чемоданчик, наполненный самыми интересными и красочными книгами.

Первыми читателями стали ребята старшей группы Трабского ясли-сада – средней школы. Они очень обрадовались заманчивому чемоданчику, рассматривали книги и обещали прочитать их вместе с воспитателем. После того, как все книги будут прочитаны, чемоданчик будет передан в следующую группу. Когда он обойдет все группы, сотрудник библиотеки обновит его содержимое.

В трабской библиотеке для самых маленьких создали книжный чемоданчик

В трабской библиотеке для самых маленьких создали книжный чемоданчик

В трабской библиотеке для самых маленьких создали книжный чемоданчик

 
 
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Для обслуживания самых маленьких читателей в библиотеке-филиале аг. Трабы появился книжный чемоданчик, наполненный самыми интересными и красочными книгами. ...
 
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