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Уволили гендиректора минского аэропорта. При нём шли суды из-за петиций и инвалидных колясок
Источник материала: KYKY>
Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, ушел с должности гендиректора. Эту информацию TUT.by
«Действительно, у Дмитрия Шаликовича Меликяна вчера был последний рабочий день», – рассказала официальный представитель РУП «Национальный аэропорт Минск» Ромина Саматханова.
Дмитрий Меликян стал гендиректором в 2005 году, ушел с поста по соглашению сторон. Причина пока неизвестна. Сейчас исполняет обязанности гендиректора Вячеслав Хоронеко: он был директором аэропорта Минск-1, а потом замгендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск.
Любопытно, что при Меликяне аэропорт успел поучаствовать в нескольких громких судах. Один из них – прошлогодний: администрация аэропорта подала в суд на проект «Удобный город» из-за «вредоносной» петиции, где требовали отменить платный въезд на территорию аэропорта для таксистов (о ходе судебного процесса мы подробно писали:
По итогу истец так и не смог вразумительно объяснить, почему ресурс petitions.by должен удалить электронное обращение и опубликовать опровержение. Суд принял позицию «Удобного города» и подтвердил, что наказывать за обращения в государственные органы неправомерно. Аэропорт обязали выплатить 1400 рублей ответчику, чтобы покрыть его расходы на адвоката. Заметим, что лично Меликян на суд не являлся.
Другой важный суд случился годами раньше, в 2013-м. Тогда иск уже против аэропорта
Национальный аэропорт отрицал свою вину, убеждая, что в день вылета Шевко был чудовищный трап, поэтому специальной коляской не воспользовались – только «креслом-стульчиком». Истец требовал десять миллионов неденоминированных рублей моральной компенсации; суд
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Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, ушел с должности гендиректора. Эту информацию TUT.by подтвердили в пресс-службе аэропорта....
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