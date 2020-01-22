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Уволили гендиректора минского аэропорта. При нём шли суды из-за петиций и инвалидных колясок

22.01.2020 12:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, ушел с должности гендиректора. Эту информацию TUT.by подтвердили в пресс-службе аэропорта.

«Действительно, у Дмитрия Шаликовича Меликяна вчера был последний рабочий день», – рассказала официальный представитель РУП «Национальный аэропорт Минск» Ромина Саматханова.

Дмитрий Меликян стал гендиректором в 2005 году, ушел с поста по соглашению сторон. Причина пока неизвестна. Сейчас исполняет обязанности гендиректора Вячеслав Хоронеко: он был директором аэропорта Минск-1, а потом замгендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск.

Любопытно, что при Меликяне аэропорт успел поучаствовать в нескольких громких судах. Один из них – прошлогодний: администрация аэропорта подала в суд на проект «Удобный город» из-за «вредоносной» петиции, где требовали отменить платный въезд на территорию аэропорта для таксистов (о ходе судебного процесса мы подробно писали: здесь, здесь и здесь).

По итогу истец так и не смог вразумительно объяснить, почему ресурс petitions.by должен удалить электронное обращение и опубликовать опровержение. Суд принял позицию «Удобного города» и подтвердил, что наказывать за обращения в государственные органы неправомерно. Аэропорт обязали выплатить 1400 рублей ответчику, чтобы покрыть его расходы на адвоката. Заметим, что лично Меликян на суд не являлся.

Другой важный суд случился годами раньше, в 2013-м. Тогда иск уже против аэропорта подал Евгений Шевко – мужчина с инвалидностью. Суть претензии звучала так: для вылета в Эстонию беларуса с нарушением норм – на самодельном «кресле-стульчике» – доставляли к самолету, что угрожало, по мнению заявителя, его жизни и здоровью, а также нанесло ему моральный вред. 

Национальный аэропорт отрицал свою вину, убеждая, что в день вылета Шевко был чудовищный трап, поэтому специальной коляской не воспользовались – только «креслом-стульчиком». Истец требовал десять миллионов неденоминированных рублей моральной компенсации; суд согласился на пяти миллионах в его пользу. 

Наши коллеги The Village Беларусь вспомнили, что Дмитрий Меликян открыто выступал против лоукостов. Он также говорил, что модель, когда только ручная кладь на борту провозится бесплатно, а багаж и питание во время полета нужно докупать дополнительно, не вписывается в стандарты Национального аэропорта Минск. «У человека, который прибывает в наш аэропорт, в стоимость билета должно входить 20 килограммов багажа и восемь килограммов ручной клади. И не надо людей мучить, не надо из них делать каких-то изгоев. Я считаю, что наш народ должен получать высококачественную услугу», – подчеркивал Меликян в эфире СТВ.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, ушел с должности гендиректора. Эту информацию TUT.by подтвердили в пресс-службе аэропорта....
 
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