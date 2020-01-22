Конференция для айтишников Career Day пройдет 15 февраля в Минске

15 февраля уже в четвертый раз состоится конференция Career Day . Это первая в Беларуси конференция, которая призвана помочь ИТ-специалистам в развитии карьеры. Интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Career Day ­– это возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере и лично пообщаться с профессионалами отрасли, которые расскажут, как найти свое место в индустрии информационных технологий.

Темы конференции:

Кто нужен топовым IT-компаниям;

Что делать Middle, чтобы стать Senior;

Лайфхаки от Seniors;

Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;

Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;

Переход из инженерных специальностей в менеджерские.

Спикеры конференции:

Левон Авакян, WoT Game Logic Lead и Александра Пархоменко, HR Business Partner «Что делать инженеру, если надоело «работать руками».

Михаил Юрченко, СEO 4ilab.io, virleki.com «Свой бизнес в IT, если ты не инженер. VR/AR - ушедший тренд или новый виток развития?».

Наталья Бурец, Руководитель HR-департамента Qulix Systems «Войти и не уйти»: как начать, успешно работать и развиваться в IT».

Дмитрий Рак, QA Group Manager at iTechArt «Почему мы так и не стали QA?».

Роман Сорока, Group Manager в iTechArt Group «Карьера в ИТ» .

. Юлия Свирская, CX Team Lead, VRTek (TeslaSuit). Тема доклада уточняется.

Программа еще формируется, следить за обновлениями можно на сайте мероприятия.





От организаторов. 5 причин посетить Career Day:

Только полезные доклады без «воды ». Спикеры тщательно подобраны, поэтому за один день участники получат много полезной информации.

». Спикеры тщательно подобраны, поэтому за один день участники получат много полезной информации. Новые карьерные возможности. На конференции будет возможность познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний.

На конференции будет возможность познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний. Живое общение и деловые связи. Будет время для знакомства, общения и полезных связей, которые пригодятся в дальнейшем.

Будет время для знакомства, общения и полезных связей, которые пригодятся в дальнейшем. Мотивация. Опытные спикеры поделятся опытом и расскажут, как развивать свою карьеру в ИТ-индустрии.

Опытные спикеры поделятся опытом и расскажут, как развивать свою карьеру в ИТ-индустрии. Стоимость билета по цене двух билетов в кино. Оплата только за место в зале, VIP-билетов с дополнительными (не всегда нужными) опциями организаторы не предлагают.

Когда: 15 февраля 2020 года; 09:00 – 17:00.

Где: г. Минск, отель «Виктория» (пр. Победителей, 59А).

Стоимость билета: 20 BYN. Приобрести билет можно по ссылке .

Количество мест ограничено.