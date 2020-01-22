Конференция для айтишников Career Day пройдет 15 февраля в Минске

Career Day – это возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере и лично пообщаться с профессионалами отрасли, которые расскажут, как найти свое место в индустрии информационных технологий.
Темы конференции:
Кто нужен топовым IT-компаниям;
Что делать Middle, чтобы стать Senior;
Лайфхаки от Seniors;
Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;
Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;
Переход из инженерных специальностей в менеджерские.
Спикеры конференции:
Левон Авакян, WoT Game Logic Lead и Александра Пархоменко, HR Business Partner «Что делать инженеру, если надоело «работать руками».
Михаил Юрченко, СEO 4ilab.io, virleki.com «Свой бизнес в IT, если ты не инженер. VR/AR - ушедший тренд или новый виток развития?».
Наталья Бурец, Руководитель HR-департамента Qulix Systems «Войти и не уйти»: как начать, успешно работать и развиваться в IT».
Дмитрий Рак, QA Group Manager at iTechArt «Почему мы так и не стали QA?».
Роман Сорока, Group Manager в iTechArt Group «Карьера в ИТ».
Юлия Свирская, CX Team Lead, VRTek (TeslaSuit). Тема доклада уточняется.
Программа еще формируется, следить за обновлениями можно на сайте мероприятия.
От организаторов. 5 причин посетить Career Day:
Только полезные доклады без «воды». Спикеры тщательно подобраны, поэтому за один день участники получат много полезной информации.
Новые карьерные возможности. На конференции будет возможность познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний.
Живое общение и деловые связи. Будет время для знакомства, общения и полезных связей, которые пригодятся в дальнейшем.
Мотивация. Опытные спикеры поделятся опытом и расскажут, как развивать свою карьеру в ИТ-индустрии.
Стоимость билета по цене двух билетов в кино. Оплата только за место в зале, VIP-билетов с дополнительными (не всегда нужными) опциями организаторы не предлагают.
Когда: 15 февраля 2020 года; 09:00 – 17:00.
Где: г. Минск, отель «Виктория» (пр. Победителей, 59А).
Стоимость билета: 20 BYN. Приобрести билет можно по ссылке.