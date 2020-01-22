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Конференция для айтишников Career Day пройдет 15 февраля в Минске

22.01.2020 13:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Конференция для айтишников Career Day пройдет 15 февраля в Минске
Фото из открытых источников

15 февраля уже в четвертый раз состоится конференция Career Day. Это первая в Беларуси конференция, которая призвана помочь ИТ-специалистам в развитии карьеры. Интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Career Day ­– это возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере и лично пообщаться с профессионалами отрасли, которые расскажут, как найти свое место в индустрии информационных технологий. 

Темы конференции:

  • Кто нужен топовым IT-компаниям;
  • Что делать Middle, чтобы стать Senior;
  • Лайфхаки от Seniors;
  • Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;
  • Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;
  • Переход из инженерных специальностей в менеджерские.

Спикеры конференции:

  • Левон Авакян, WoT Game Logic Lead и Александра Пархоменко, HR Business Partner «Что делать инженеру, если надоело «работать руками».
  • Михаил Юрченко, СEO 4ilab.io, virleki.com «Свой бизнес в IT, если ты не инженер. VR/AR - ушедший тренд или новый виток развития?».
  • Наталья Бурец, Руководитель HR-департамента Qulix Systems «Войти и не уйти»: как начать, успешно работать и развиваться в IT».
  • Дмитрий Рак, QA Group Manager at iTechArt «Почему мы так и не стали QA?».
  • Роман Сорока, Group Manager в iTechArt Group «Карьера в ИТ».
  • Юлия Свирская, CX Team Lead, VRTek (TeslaSuit). Тема доклада уточняется.

Программа еще формируется, следить за обновлениями можно на сайте мероприятия.

Конференция для айтишников Career Day пройдет 15 февраля в Минске
 

От организаторов. 5 причин посетить Career Day:

  • Только полезные доклады без «воды». Спикеры тщательно подобраны, поэтому за один день участники получат много полезной информации.
  • Новые карьерные возможности. На конференции будет возможность познакомиться с представителями ведущих белорусских ИТ-компаний.
  • Живое общение и деловые связи. Будет время для знакомства, общения и полезных связей, которые пригодятся в дальнейшем.
  • Мотивация. Опытные спикеры поделятся опытом и расскажут, как развивать свою карьеру в ИТ-индустрии.
  • Стоимость билета по цене двух билетов в кино. Оплата только за место в зале, VIP-билетов с дополнительными (не всегда нужными) опциями организаторы не предлагают.

Когда: 15 февраля 2020 года; 09:00 – 17:00.

Где: г. Минск, отель «Виктория» (пр. Победителей, 59А).

Стоимость билета: 20 BYN. Приобрести билет можно по ссылке.

Количество мест ограничено.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Это первая в Беларуси конференция, которая призвана помочь ИТ-специалистам в развитии карьеры. Она состоится уже в четвертый раз.
 
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