Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня Гродно с рабочим визитом посещает первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков.

Он знакомится с промышленным, спортивным, образовательным и культурно-туристическим потенциалом областного центра.





В рамках Единого дня информирования Максим Рыженков, а также помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк встретились с руководством и коллективом ОАО «Молочный Мир», занимающего лидирующие позиции в стране в молочной отрасли. Первый заместитель главы Администрации Президента отметил, что на предприятии в полной мере выполняются социальные стандарты, обозначенные Президентом.









– Я увидел современное, высокотехнологичное и наукоемкое производство с огромным экспортным потенциалом, – сказал Максим Рыженков. – 85 миллионов долларов в год от экспорта – это очень серьезная цифра. Средняя зарплата на предприятии 1300 рублей, в то время как по стране – 1073 рубля. Все это говорит о том, что здесь выполняется одна из главных задач, которые сегодня ставит Президент, – создание прогрессивных производств для повышения занятости и благосостояния людей.









На «Молочном Мире» выпускают порядка 300 наименований продукции, которая поставляется примерно в 40 стран мира. За год перерабатывается около 310 тысяч тонн молока. Предприятие регулярно модернизируется. За последние годы был построен цех по производству сычужных сыров, модернизирован цех мороженого, производственный цех «Берестовица», обновлен цех розлива, получен евроветеринарный номер на поставку товара в страны ЕС.





– Конкуренция на рынке сегодня очень высокая, поэтому предприятие постоянно работает над повышением качества продукции и производительности, – отметила генеральный директор ОАО «Молочный Мир» Марина Аникеева.









Максима Рыженкова во время посещения завода интересовали перспективы развития промышленного туризма в регионе. «Молочный Мир» активно взялся за это направление. Экскурсии здесь проводятся не только для «своих», но и для иностранных туристов. Пока в большей степени для поляков и литовцев. Бывали на предприятии гости из Германии и Словакии.

В рамках рабочей поездки Максим Рыженков встретится также с коллективом и учащимися Гродненского государственного училища олимпийского резерва, ознакомится с ходом реставрации Старого замка и строительства общежития на 1030 мест для студентов ГрГУ имени Янки Купалы. Работы на этих объектах находятся под особым контролем как поручение Главы государства.

Анна РАДЮК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by