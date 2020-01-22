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Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

Сегодня Гродно с рабочим визитом посещает первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков. 

Он знакомится с промышленным, спортивным, образовательным и культурно-туристическим потенциалом областного центра. 

Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

В рамках Единого дня информирования Максим Рыженков, а также помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк встретились с руководством и коллективом ОАО «Молочный Мир», занимающего лидирующие позиции в стране в молочной отрасли. Первый заместитель главы Администрации Президента отметил, что на предприятии в полной мере выполняются социальные стандарты, обозначенные Президентом.

Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

– Я увидел современное, высокотехнологичное и наукоемкое производство с огромным экспортным потенциалом, – сказал Максим Рыженков. – 85 миллионов долларов в год от экспорта – это очень серьезная цифра. Средняя зарплата на предприятии 1300 рублей, в то время как по стране – 1073 рубля. Все это говорит о том, что здесь выполняется одна из главных задач, которые сегодня ставит Президент, – создание прогрессивных производств для повышения занятости и благосостояния людей.

Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

На «Молочном Мире» выпускают порядка 300 наименований продукции, которая поставляется примерно в 40 стран мира. За год перерабатывается около 310 тысяч тонн молока. Предприятие регулярно модернизируется. За последние годы был построен цех по производству сычужных сыров, модернизирован цех мороженого, производственный цех «Берестовица», обновлен цех розлива, получен евроветеринарный номер на поставку товара в страны ЕС.

Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

– Конкуренция на рынке сегодня очень высокая, поэтому предприятие постоянно работает над повышением качества продукции и производительности, – отметила генеральный директор ОАО «Молочный Мир» Марина Аникеева.

Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»
Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»
Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом»

Максима Рыженкова во время посещения завода интересовали перспективы развития промышленного туризма в регионе. «Молочный Мир» активно взялся за это направление. Экскурсии здесь проводятся не только для «своих», но и для иностранных туристов. Пока в большей степени для поляков и литовцев. Бывали на предприятии гости из Германии и Словакии.

В рамках рабочей поездки Максим Рыженков встретится также с коллективом и учащимися Гродненского государственного училища олимпийского резерва, ознакомится с ходом реставрации Старого замка и строительства общежития на 1030 мест для студентов ГрГУ имени Янки Купалы. Работы на этих объектах находятся под особым контролем как поручение Главы государства.

Анна РАДЮК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня Гродно с рабочим визитом посещает первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков.  Он знакомится с промышленным,...
 
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