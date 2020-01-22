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Обвиняют в контрабанде: в Литве задержали двух машинистов поезда из Беларуси

22.01.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях в Вильнюсском районе Литвы за контрабанду сигарет были задержаны два местных жителя, а также два машиниста поезда из Беларуси.

Как сообщает погранслужба соседней страны, в минувший понедельник, 20 января, пограничники заметили подозрительную Audi A6 недалеко от поселка Парудамино. Имелась оперативная информация, что на ней могут перевозить контрабанду.

За рулем сидел 32-летний местный житель, а рядом 23-летняя девушка. В салоне нашли мешки с 2600 пачками сигарет, маркированными белорусскими акцизами.

В тот же день на ж/д станции Вайдотай были задержаны машинисты грузовых поездов из Беларуси. Это мужчины возрастом 32 и 34 года. Их подозревают в перевозке сигарет.

По версии следствия, они везли товар в полостях своего локомотива, а потом выгрузили в условленном месте, где его и забрали местные жители.

Все четверо задержаны, начато досудебное расследование. Сигареты изъяты. 

Для того, чтобы забрать локомотив и грузовые вагоны назад, из Беларуси ждали смену.
 
 
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На днях в Вильнюсском районе Литвы за контрабанду сигарет были задержаны два местных жителя, а также два машиниста поезда из Беларуси.
 
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