Обвиняют в контрабанде: в Литве задержали двух машинистов поезда из Беларуси

Как сообщает погранслужба соседней страны, в минувший понедельник, 20 января, пограничники заметили подозрительную Audi A6 недалеко от поселка Парудамино. Имелась оперативная информация, что на ней могут перевозить контрабанду.





За рулем сидел 32-летний местный житель, а рядом 23-летняя девушка. В салоне нашли мешки с 2600 пачками сигарет, маркированными белорусскими акцизами.





В тот же день на ж/д станции Вайдотай были задержаны машинисты грузовых поездов из Беларуси. Это мужчины возрастом 32 и 34 года. Их подозревают в перевозке сигарет.





По версии следствия, они везли товар в полостях своего локомотива, а потом выгрузили в условленном месте, где его и забрали местные жители.





Все четверо задержаны, начато досудебное расследование. Сигареты изъяты.





Для того, чтобы забрать локомотив и грузовые вагоны назад, из Беларуси ждали смену.



