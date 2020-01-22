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В «Брестгортрансе» рассказали, как контролируют работу маршруток

22.01.2020 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За прошлый год службы зафиксировали 201 нарушение в работе субъектов хозяйствования, перевозящих пассажиров на маршрутах экспрессного сообщения.

В «Брестгортрансе» рассказали, как контролируют работу маршруток

При этом парк маршрутных такси в городе составляет 383 машины.

Это не означает, что каждый второй водитель маршрутки допускает нарушения в своей работе. Как правило, большая часть нарушений на совести одних и тех же водителей.

Мы с вами контролеры

Работу маршруток контролируют ГАИ и транспортная инспекция. Информация о нарушениях поступает в «Брестгортранс», где ее систематизируют, разбирая каждый случай. Еще один важный источник информации о работе водителей маршруток — мы с вами, ведь многие нарушения происходят на наших глазах.

Так, пассажиры часто обращают внимание на превышение допустимой вместимости маршрутки и хамство водителей. К сожалению, такие случаи еще не редкость. В этом году произошел инцидент, когда пассажиры вызвали гнев водителя, рассчитавшись с ним за проезд монетами слишком мелкого достоинства.

С превышением вместимости чуть сложнее, ведь порой на это нарушение водителя провоцируем мы, пассажиры. К счастью, многие водителя ведут себя в подобных ситуациях более чем достойно, корректно отказывая пассажирам, когда все посадочные места заняты. Однако принимать отказ всегда неприятно, поэтому и рождаются жалобы, мол, всегда меня возили, а сегодня отказали, и мне плевать, что машина была переполнена.

Не будем забывать, что в этом случае водитель беспокоится как раз о нашей с вами безопасности, ведь стоящий в салоне пассажир легко может травмироваться даже при незначительном ДТП или резкой остановке транспорта.

Третья рука водителя

Еще один вид нарушений, пресечь который в наших силах, — невыдача проездных билетов. Конечно, все понимают, насколько напряженная работа у водителя маршрутки в час пик. Иногда передать билет он просто не успевает. Но мы должны напоминать ему об этом, так как билет — единственное доказательство присутствия в машине. А ведь за время поездки произойти может что угодно.

«Брестский вестник» уже не раз писал о ситуациях, когда после ДТП пассажиры из-за отсутствия билета просто не могли доказать свое присутствие в машине, а это просто необходимо для получения страховых выплат.

С подобными жалобами горожане обращаются не только в редакции газет. Диспетчерский пункт «Брестгортранса» регулярно получает обращения. «В среднем около десяти в месяц», — сказал инженер отдела организации перевозок предприятия Сергей Каленкович.

Среди жалоб пассажиров, помимо тех, что мы уже упомянули, можно выделить превышение скорости и разговоры по мобильному телефону во время движения. Уверен, многие из нас становились свидетелями такой ситуации, когда в одной руке у водителя смартфон, в другой сдача, при этом какой рукой он ведет автомобиль — загадка.

Где моя маршрутка?

Попадаются водители маршруток и на нарушениях маневрирования. Подобные факты фиксируют сотрудники ГАИ. А водители городских автобусов и троллейбусов жалуются на некорректное поведение маршрутчиков на остановках общественного транспорта, когда маршрутка притормаживает прямо посреди остановки, мешая посадке-высадке пассажиров общественного транспорта.

В целом зачастую водители маршруток больше думают о своей прибыли, чем о безопасности, стараясь обогнать коллег, работающих на конкурирующих маршрутах, и первыми притормозить на остановке, чтобы забрать максимальное количество пассажиров.

Следят за соблюдением правил перевозок и в «Брестгортрансе». «В первую очередь мы отслеживаем нарушение маршрута следования и неработающее навигационное оборудование», — подчеркнул Сергей Каленкович.

Дело в том, что сегодняшний уровень техники позволяет в режиме реального времени наблюдать за местоположением маршрутки и ее движением по городу. Однако для этого необходима корректная работа навигационного оборудования в салоне машины. Ведь всегда приятно, придя на остановку, заглянуть в приложение и убедиться, что нужная нам маршрутка уже подъезжает.

Тогда считать мы стали баллы

Специалисты «Брестгортранса» не только фиксируют нарушения перевозчиков. Раз в квартал их детально разбирают на заседаниях комиссии по рассмотрению нарушений у субъектов хозяйствования, перевозящих пассажиров на маршрутах экспрессного сообщения, с приглашением представителей Брестского горисполкома, ГАИ и транспортной инспекции.

Все нарушения систематизируют и в зависимости от их тяжести переводят в баллы. Так, за один проступок можно получить полбалла, а за другой — полтора. Затем баллы суммируются, и на их основании комиссия выносит перевозчику устное либо официальное предупреждение. Если субъект хозяйствования проводит профилактическую работу с водителями и новых нарушений нет, то в течение года баллы сгорают. В противном случае можно и договора об организации автомобильных перевозок пассажиров лишиться.

Как рассказал наш собеседник, в прошлом году было несколько подобных случаев. Сейчас сроки действия договоров с предприятием зависят от количества нарушений, допускаемых перевозчиками в работе, что заставляет их быть нетерпимыми к просчетам своих водителей, ведь в их руках — жизни пассажиров.

 
 
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