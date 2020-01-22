Беларусь вошла в топ-5 стран с самым дешевым интернетом

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Постоимости фиксированного интернета Беларусь оказалась в первой пятерке.

Пятерка лидеров рейтинга выглядит так:

Сирия (стоимость в месяц - $6,6, средняя скорость соединения - 0,9 Мбит/с);

Украина ($6,64; 7,7 Мбит/с);

Россия ($7,35; 14,9 Мбит/с);

Румыния ($8,15; 21,8 Мбит/с);

Беларусь ($9,87; 13,2 Мбит/с).

Скриншот с сайта cable.co.uk.



На последних строчках рейтинга (205-е и 206-е место) находятся Йемен ($2466,67; 0,4 Мбит/с) и Эритрея ($2666,24; данных по средней скорости соединения нет).

В мире скорость подключения к интернету в 2019 году по сравнению с 2018-м выросла на 20,65%, а стоимость упала на 19,975%.