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Беларусь вошла в топ-5 стран с самым дешевым интернетом
Источник материала: Myfin
Постоимости фиксированного интернета Беларусь оказалась в первой пятерке.
Пятерка лидеров рейтинга выглядит так:
Сирия (стоимость в месяц - $6,6, средняя скорость соединения - 0,9 Мбит/с);
Украина ($6,64; 7,7 Мбит/с);
Россия ($7,35; 14,9 Мбит/с);
Румыния ($8,15; 21,8 Мбит/с);
Беларусь ($9,87; 13,2 Мбит/с).
Скриншот с сайта cable.co.uk.
На последних строчках рейтинга (205-е и 206-е место) находятся Йемен ($2466,67; 0,4 Мбит/с) и Эритрея ($2666,24; данных по средней скорости соединения нет).
В мире скорость подключения к интернету в 2019 году по сравнению с 2018-м выросла на 20,65%, а стоимость упала на 19,975%.
Источник: Myfin.by
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Беларусь вошла в первую пятерку стран мира с самым доступным интернетом. Рейтинг с данными по 206 странам опубликовал британский аналитический ресурс cable.co.uk.
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