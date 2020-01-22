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Беларусь вошла в топ-5 стран с самым дешевым интернетом

22.01.2020 15:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Постоимости фиксированного интернета Беларусь оказалась в первой пятерке.

Пятерка лидеров рейтинга выглядит так:

Сирия (стоимость в месяц - $6,6, средняя скорость соединения - 0,9 Мбит/с);

Украина ($6,64; 7,7 Мбит/с);

Россия ($7,35; 14,9 Мбит/с);

Румыния ($8,15; 21,8 Мбит/с);

Беларусь ($9,87; 13,2 Мбит/с).

Скриншот с сайта cable.co.uk.

На последних строчках рейтинга (205-е и 206-е место) находятся Йемен ($2466,67; 0,4 Мбит/с) и Эритрея ($2666,24; данных по средней скорости соединения нет).

В мире скорость подключения к интернету в 2019 году по сравнению с 2018-м выросла на 20,65%, а стоимость упала на 19,975%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Беларусь вошла в первую пятерку стран мира с самым доступным интернетом. Рейтинг с данными по 206 странам опубликовал британский аналитический ресурс cable.co.uk.
 
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