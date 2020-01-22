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Высказать свое мнение о качестве и доступности услуг, оказываемых учреждениями культуры, можно на сайте Комитета госконтроля

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Высказать свое мнение о качестве и доступности услуг, оказываемых учреждениями культуры, можно на сайте Комитета госконтроля

Принять участие в интернет-опросе может каждый. Стоит только зайти на сайт контрольного ведомства и ответить на 15 предложенных вопросов.

Любителям книги в бумажном ее варианте предлагается оценить наполняемость библиотечного фонда, использование современных информационно-коммуникационных технологий. Те, кто часто бывает в музеях, могут высказать свое мнение о представленных там экспозициях, их оформлении, доступности билетов. Важна и оценка людьми качества проводимых мероприятий в театрах, филармонии, домах и центрах культуры, а также массовых мероприятий – фестивалей, ярмарок, всевозможных праздников.

– Комитетом государственного контроля Гродненской области в настоящее время комплексно изучается ход реализации Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы в Гродненской области, – отметила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК области Татьяна Слабыш. – Кроме того, изучается вопрос соблюдения бюджетного законодательства, расходования бюджетных средств на содержание учреждений культуры, проведение строительных работ, осуществление концертно-гастрольной деятельности.

Как подчеркнули в Комитете госконтроля области, особое внимание уделяется вопросу сохранения историко-культурного наследия Гродненского региона. В рамках безвизового режима немаловажным является вопрос обновление музейных экспозиций, включение экскурсий в туристические маршруты.

Интернет-опрос проводится по 3 февраля 2020 года.

Ирина АНИКЕВИЧ
https://grodnonews.by
 
 
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Принять участие в интернет-опросе может каждый. Стоит только зайти на сайт контрольного ведомства и ответить на 15 предложенных вопросов. Любителям книги в...
 
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