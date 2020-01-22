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Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск

22.01.2020 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Беларусь 1 февраля. Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе МИД. 

Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск

Белорусско-американские отношения и региональная безопасность – основные темы, которым уделят внимание в Минске. Изначально визит был запланирован на начало января, однако его отложили из-за нападения на американское посольство в Багдаде.

Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск

6 января Владимир Макей и Майкл Помпео провели телефонный разговор, в котором министр иностранных дел нашей страны осудил любые действия, нарушающие привилегии и иммунитеты диппредставительств, предусмотренные Венской конвенцией. 

Люди в материале: Владимир Макей, Майкл Помпео
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Беларусь 1 февраля. Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе МИД.  ...
 
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