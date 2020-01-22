В Минске чествовали бронзовых призеров «Дакара» – команду «МАЗ-СПОРТавто»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси встретили бронзовых призеров ралли «Дакар-2020». Команда «МАЗ-СПОРТавто» во второй раз в истории поднялась на пьедестал престижной гонки.

Все желающие смогли подержать в руках и сделать фото с легендарными «Золотыми бедуинами». Эти статуэтки вручают призерам автомарафона. Экипаж Сергея Вязовича управлял новым капотным «МАЗом». Машина не подвела на сложнейших участках в Саудовской Аравии. От победителей, российской команды «КАМАЗ-мастер» , белорусы отстали примерно на два часа.

Машины перед гонкой усовершенствовали. Конструкторские ноу-хау прошли испытание в боевых условиях. Поэтому многие решения перенесут на серийное производство грузовиков.