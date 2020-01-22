ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске чествовали бронзовых призеров «Дакара» – команду «МАЗ-СПОРТавто»

22.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси встретили бронзовых призеров ралли «Дакар-2020». Команда «МАЗ-СПОРТавто» во второй раз в истории поднялась на пьедестал престижной гонки. 

Все желающие смогли подержать в руках и сделать фото с легендарными «Золотыми бедуинами». Эти статуэтки вручают призерам автомарафона. Экипаж Сергея Вязовича управлял новым капотным «МАЗом». Машина не подвела на сложнейших участках в Саудовской Аравии. От победителей, российской команды «КАМАЗ-мастер», белорусы отстали примерно на два часа. 

Машины перед гонкой усовершенствовали. Конструкторские ноу-хау прошли испытание в боевых условиях. Поэтому многие решения перенесут на серийное производство грузовиков. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда «МАЗ-СПОРТавто» во второй раз в истории поднялась на пьедестал престижной гонки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Команда МАЗа вернулась с «Дакара» и привезла с собой «бедуинов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика