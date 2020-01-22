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В Минске чествовали бронзовых призеров «Дакара» – команду «МАЗ-СПОРТавто»
22.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси встретили бронзовых призеров ралли «Дакар-2020». Команда «МАЗ-СПОРТавто» во второй раз в истории поднялась на пьедестал престижной гонки.
Все желающие смогли подержать в руках и сделать фото с легендарными «Золотыми бедуинами». Эти статуэтки вручают призерам автомарафона. Экипаж Сергея Вязовича управлял новым капотным «МАЗом». Машина не подвела на сложнейших участках в Саудовской Аравии. От победителей,
Машины перед гонкой усовершенствовали. Конструкторские ноу-хау прошли испытание в боевых условиях. Поэтому многие решения перенесут на серийное производство грузовиков.
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» во второй раз в истории поднялась на пьедестал престижной гонки.
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