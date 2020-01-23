В Польше в ДТП на трассе S7 столкнулось 17 автомобилей

Источник материала: Новости Волковыска

22 января 2020-го на юге Польши произошло крупное ДТП, в ходе которого столкнулись 17 автомобилей. В аварии пострадали восемь человек.

ДТП случилось около полудня на автобане S7 недалеко от города Кельце. В полиции сообщили, что в ДТП попали 11 легковых автомобилей, два больших грузовика и четыре средних транспортных автомобиля. Один из автомобилей загорелся.





По информации полиции, причиной столкновения могла послужить скользкая дорога.

Через несколько часов после ДТП движение автомобилей в этом районе было возобновлено.