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Февраль не поможет: из-за теплой зимы просыпаются клещи, а летом ждем полчища комаров

23.01.2020 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты говорят, что от насекомых вряд ли спасет кратковременное похолодание

В Беловежской пуще в этом году ждут нашествия короеда-типографа. Виной всему – отсутствие морозов.

- На зимовку часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая остается на стволе под корой деревьев. Зимой часть вредителей вымерзает, и это уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения, - рассказывают в отделе охраны леса и лесного хозяйства нацпарка «Беловежская пуща».

В польской части заповедника пару лет назад нашествие короеда закончилось массовыми вырубками, против которых развернулись народные протесты. У нас короед подпортил лес тоже, но лесники оставили природе возможность справиться с эпидемией самостоятельно – и жук пущу не съел. И все же нового сезона лесники ждут с тревогой.

Но говоря о вредителях и паразитах, стоит вспомнить и про клещей – для них теплая зима тоже благодатная пора.

- В этом году клещи еще пока себя не проявляли. Люди к нам с укусами не обращались, и наши специалисты-энтомологи выезжали на места – пока все спокойно. Но если будет сохраняться такая погода, а в феврале будет еще на 1-2 градуса теплее – то они, конечно, довольно быстро войдут в фазу активности, - говорит Лариса Ярец, энтомолог Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоовья.

Судя по наблюдениям энтомологов за последние годы, на численность клещей вряд ли серьезно повлияют большие морозы, если вдруг они все-таки случатся. Похолодание – обычно кратковременное явление: не успеют вымерзнуть и погибнуть ни клещи, ни их прокормители – грызуны. Например, в прошлом году даже после морозов на Брестчине специалисты отмечали, что клещам они оказались ни по чем.

- Если и будет минус 10, то это будет временное похолодание. В прошлом году у нас в феврале очень высокая численность клещей была – 18 экземпляров на флаго-километр во второй декаде. А в марте уже доходило до 48 и больше! – приводит пример Лариса Ярец.


Кроме нашествия клещей стоит готовиться и еще к тому, что ближе к лету начнет докучать гнус.

- Я думаю, что и мошки будут активны. Лет десять было спокойно, но кто знает, что будет в этом году… Если зимы не будет, не вымерзнут личинки комаров – значит, нас будут атаковать мошки и комары, - предполагает энтомолог центра гигиены и эпидемиологии в Бресте.

В последние два года на юге Беларуси и правда случается нашествие мошек. Они выводятся в реках, поэтому под самый сильный удар обычно попадает Полесье – Брестская и Гомельская области: там тепло и разветвленная сеть рек. 

Первый массовый вылет мошкары обычно случается в первой половине мая, комаров – чуть позже. И если с комарами еще можно как-то примириться, то мошки – настоящая напасть: они лезут в глаза и уши, под одежду, а от их укусов развивается местное воспаление, потому что слюна мошек токсична.

Конечно, панике заранее поддаваться не стоит, но подумать о профилактике можно уже сейчас. Например, дачникам и любителям лесных прогулок хорошо бы помнить про то, что клещи уже не спят, а в домашней аптечке прописать репеллент.
 
Теги: Брест
 
 
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Специалисты говорят, что от насекомых вряд ли спасет кратковременное похолодание
 
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