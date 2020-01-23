ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс бородачей соберет в Минске более 90 участников из 12 стран

23.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Международный конкурс бороды и усов BMC. MINSK-2020 впервые пройдет в белорусской столице 8 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие соберет участников из 12 стран: Англии, Беларуси, Венгрии, Дании, Израиля, Норвегии, Португалии, России, США, Финляндии, Швеции и Японии. Ожидается, что соревноваться будут более 90 бородачей и усачей.

Конкурс бородачей соберет в Минске более 90 участников из 12 стран
Фото Pixabay

Лучших определят в девяти номинациях: естественные усы, стилизованные усы, бородка, борода со стилизованными усами, бизнес-борода, борода Верди, борода Гарибальди, натуральная борода, фейк. К слову, принять участие могут также парни без бороды, девушки и дети: для победы в номинации «фейк» нужно создать максимально интересный и необычный образ.

Судьями станут профессиональные мастера барберинга, владельцы барбершопов, участники всемирных чемпионатов бородачей.

Помимо конкурса, гостей ждет выставка профессиональной косметики, а также яркие фотозоны и живая музыка.

Белта

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный конкурс бороды и усов BMC. MINSK-2020 впервые пройдет в белорусской столице 8 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы. Мероприятие соберет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подробно о новых видах фальшивок в интернете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика