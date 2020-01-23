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Лукашенко поздравил первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана с днем рождения
23.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого заместителя генерального директора ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» Михаила Гусмана с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Ваша многолетняя деятельность — яркий пример подлинного профессионализма и преданности любимому делу. В Беларуси вас знают и глубоко уважают как необычайно эрудированного человека, талантливого журналиста и литератора, компетентного руководителя в медийной сфере», — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что благодаря всестороннему владению вопросами истории и международной политики, блестящему умению расположить к себе собеседников Михаилу Гусману удалось создать целую галерею знаковых эксклюзивных проектов, являющихся наглядными образцами высочайшего журналистского мастерства. «Убежден, ваши богатый опыт и заслуженный авторитет будут и в дальнейшем способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами разных стран», — отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Михаилу Гусману доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых творческих свершений.
Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в Баку. Ему исполнилось 70 лет.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого заместителя генерального директора ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»...
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