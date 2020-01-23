В Беларуси без света из-за ветра остались около 240 населенных пунктов

Источник материала: Аргументы и факты

По информации МЧС со ссылкой на «Белэнерго», в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 239 населенных пунктов, 26 сельскохозяйственных зданий и 1118 трансформаторных подстанций. Причина – сильный ветер.

Сообщается, что отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на утро 23 января, остаются без электроснабжения 11 населенных пунктов, 1 сельскохозяйственное здание и 32 трансформаторные подстанции в Витебской и Могилевской областях.

В МЧС уточнили, что 22 января из-за порывов ветра до 21 м/с были повреждены кровля на молочной ферме предприятия «Езерский» в деревне Долгая (Чериковский район, Могилевская область) и на гараже предприятия «Щорсы» в деревне Казенные Лычицы (Новогрудский район, Гродненская область). Пострадавших нет. Идут восстановительные работы.