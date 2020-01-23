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«Случайных людей нет». Анонс «Специального репортажа» ко Дню спасателей

23.01.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К чему должны быть готовы спасатели, прежде чем поступить на службу и как они становятся зависимыми от адреналина?

«Случайных людей нет». Анонс «Специального репортажа» ко Дню спасателей

Наша съёмочная группа погрузилась в будни бойцов МЧС: прошла испытания дымокамерой, побывала на реальных выездах и оказалась в центре чрезвычайной ситуации.

«Случайных людей нет». Анонс «Специального репортажа» ко Дню спасателей

И несмотря на смоделированные условия, почувствовала настоящую опасность этой работы. Экстрим и эмоции в новом специальном репортаже СТВ.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Яна Шипко
 
 
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Новости Беларуси. К чему должны быть готовы спасатели, прежде чем поступить на службу и как они становятся зависимыми от адреналина? Наша съёмочная группа...
 
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