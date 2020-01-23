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Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси 24 января

23.01.2020 18:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси 24 января
Фото из открытых источников

Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси 24 января Пять Хиросим в секунду. Мировой океан нагревается всё быстрее
По данным синоптиков, в пятницу, 24 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западным 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Утром и днем во многих районах страны его порывы усилятся до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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