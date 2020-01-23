Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси 24 января

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла.
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23.01.2020 18:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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