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Дожди и сильный ветер. Какая погода будет в Беларуси 24 января

23.01.2020 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января в Беларуси будет тёплая и дождливая погода. Из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности. 

Как сообщает Белгидромет, в пятницу ожидается в основном облачная погода. С высокой вероятностью пройдут дожди и выпадет мокрый снег по всей территории республики, кроме Брестской области. 

Ночью и утром возможны слабый гололед и на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-18 м/с. 

В тёмное время суток столбик термометра опустится до -1… -3°C, в Гродненской области будет ещё немного холоднее – до -4°C. Днём в стране потеплеет до +1… +4°C. 

На неделе в Новогрудке выпала снежная крупа. 

Фотографии непривычных осадков смотрите здесь

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Новости Беларуси. 24 января в Беларуси будет тёплая и дождливая погода. Из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности.  Как сообщает Белгидромет, в пятницу...
 
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