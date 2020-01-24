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Показываем, как сейчас выглядят звезды футбола 90-х

24.01.2020 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните супербомбардира Габриэля Батистуту, невероятно одаренного бразильца Роналдо и непроходимого защитника Фабио Каннаваро? А знаете, как они выглядят сейчас? Все стареют по-разному. SPORT.TUT.BY показывает, как звезды футбола 90-х изменились за два десятилетия.

Фото: Reuters, личные страницы в Instagram

 
 
 
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SPORT.TUT.BY показывает, как звезды футбола 90-х изменились за два десятилетия.
 
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