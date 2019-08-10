«Я не декабристка». Почему у красавицы Климовой не складывается с мужчинами и все три брака распались

Источник материала: Tut.by

За плечами сегодняшней именинницы Екатерины Климовой уже три расторгнутых брака. Екатерина считает: во всем виновата ее профессия. «По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере у меня это до сих пор не получилось», — признается она.

Однако актриса немного лукавит. В день рождения Екатерины (ей, к слову, исполнилось 42) вспоминаем всех ее супругов и выясняем, почему на самом деле распались эти семьи.

Илья Хорошилов

Со своим первым мужем Климова познакомилась еще в школе. В будущую актрису Илья был влюблен без памяти: даже сделал ей предложение на выпускном. Однако Екатерина его не приняла. Впереди было поступление в театральный вуз, какое там замужество!

Впрочем, Хорошилов не сдался. Он получил профессию ювелира, посещал каждый спектакль своей возлюбленной и покорно ждал ее выпуска из Щепкинского. Дождался: вскоре после получения диплома Екатерина официально стала его женой. А спустя два года, в 2002-м, у пары родилась дочь Лиза.

На снимке бывший муж Климовой Илья Хорошилов с ее подругой Еленой Бирюковой. В этом году спустя несколько лет отношений они поженились

Несмотря на рождение ребенка, Климова продолжала активно сниматься в кино. В 2003-м актрису пригласили сняться в сериале «Лучший город земли». Ее партнером по площадке стал Игорь Петренко: вместе с Екатериной он должен был изображать влюбленную пару.

Экранные чувства переросли в реальные. Климова решила подать на развод, но и здесь ее первый супруг проявил упорство. Он задаривал жену цветами, уговаривал сохранить семью. Увы, все было тщетно. Смирившись с ситуацией, Илья согласился расстаться.

Разойтись друзьями не вышло — слишком уж Хорошилов был обижен, но годы спустя уже бывшим супругам удалось наладить отношения. Более того, именно Екатерина помогла Илье найти новое счастье: на дне рождения дочки свела его со своей подругой, актрисой Еленой Бирюковой. Елена родила Илье еще одну дочь, и пару лет назад они наконец-то официально расписались.

Правда, после этого дружба Бирюковой и Климовой разладилась.

«Конечно, мы с Катей перестали быть близкими подругами, потому что есть момент… Этический такой. У них общая дочь, у них свои взаимоотношения. Мы сохранили очень хорошие отношения. Но если раньше мы с Катькой могли встретиться, поболтать, в ресторан пойти, помимо работы, то сейчас — нет», — недавно поделилась Елена.

Игорь Петренко

С Игорем Петренко Климова была знакома еще со времен учебы в Щукинском: Игорь был младше Екатерины на курс. Потом их пути разошлись, и вновь встретились актеры лишь спустя несколько лет, на съемках «Лучшего города земли».