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«Я не декабристка». Почему у красавицы Климовой не складывается с мужчинами и все три брака распались

24.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За плечами сегодняшней именинницы Екатерины Климовой уже три расторгнутых брака. Екатерина считает: во всем виновата ее профессия. «По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере у меня это до сих пор не получилось», — признается она.

Однако актриса немного лукавит. В день рождения Екатерины (ей, к слову, исполнилось 42) вспоминаем всех ее супругов и выясняем, почему на самом деле распались эти семьи.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ludmila (@stars_touch) 19 Ноя 2019 в 4:16 PST

Илья Хорошилов

Со своим первым мужем Климова познакомилась еще в школе. В будущую актрису Илья был влюблен без памяти: даже сделал ей предложение на выпускном. Однако Екатерина его не приняла. Впереди было поступление в театральный вуз, какое там замужество!

Впрочем, Хорошилов не сдался. Он получил профессию ювелира, посещал каждый спектакль своей возлюбленной и покорно ждал ее выпуска из Щепкинского. Дождался: вскоре после получения диплома Екатерина официально стала его женой. А спустя два года, в 2002-м, у пары родилась дочь Лиза.

На снимке бывший муж Климовой Илья Хорошилов с ее подругой Еленой Бирюковой. В этом году спустя несколько лет отношений они поженились

Несмотря на рождение ребенка, Климова продолжала активно сниматься в кино. В 2003-м актрису пригласили сняться в сериале «Лучший город земли». Ее партнером по площадке стал Игорь Петренко: вместе с Екатериной он должен был изображать влюбленную пару.

Экранные чувства переросли в реальные. Климова решила подать на развод, но и здесь ее первый супруг проявил упорство. Он задаривал жену цветами, уговаривал сохранить семью. Увы, все было тщетно. Смирившись с ситуацией, Илья согласился расстаться.

Разойтись друзьями не вышло — слишком уж Хорошилов был обижен, но годы спустя уже бывшим супругам удалось наладить отношения. Более того, именно Екатерина помогла Илье найти новое счастье: на дне рождения дочки свела его со своей подругой, актрисой Еленой Бирюковой. Елена родила Илье еще одну дочь, и пару лет назад они наконец-то официально расписались.

Правда, после этого дружба Бирюковой и Климовой разладилась.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 10 Авг 2019 в 5:35 PDT

«Конечно, мы с Катей перестали быть близкими подругами, потому что есть момент… Этический такой. У них общая дочь, у них свои взаимоотношения. Мы сохранили очень хорошие отношения. Но если раньше мы с Катькой могли встретиться, поболтать, в ресторан пойти, помимо работы, то сейчас — нет», — недавно поделилась Елена.

Игорь Петренко

С Игорем Петренко Климова была знакома еще со времен учебы в Щукинском: Игорь был младше Екатерины на курс. Потом их пути разошлись, и вновь встретились актеры лишь спустя несколько лет, на съемках «Лучшего города земли».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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В день рождения Екатерины (ей, к слову, исполнилось 42) вспоминаем всех ее супругов и выясняем, почему на самом деле распались эти семьи.
 
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