Ну очень студенческая подборка идей, куда сходить в выходные (тем, кто постарше, тоже подойдет)

Источник материала: Tut.by

Ну что, гуляем в честь Дня студента? Наша подборка, куда пойти в выходные, наверняка поможет определиться с выбором на уик-энд (даже если вам далеко за 18). Кстати, мы как раз проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделили страницы, которые минчане чаще всего просматривали в период с 20 по 23 января. Делимся событиями на «выхи», которые по праву стали самыми популярными на этой неделе.

Сходить на премьеру — «Марафон желаний»



Кадр из фильма

Когда: все выходные Где: почти во всех кинотеатрах Сколько: от 5 рублей Купить билет

Российские комедии нынче в тренде . Вот и «Марафон желаний» попал под пристальное внимание минчан. Это могла быть очередная проходная комедия, если бы ее не сняла космическая Даша Чаруша — актриса, певица, а теперь и кинорежиссер. «Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы» — по сюжету у Марины (Аглая Тарасова) есть 7 желаний. Но главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы. Кроме Аглаи Тарасовой, ответственной за роль Марины, в фильме снялись Кирилл Нагиев, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко , Екатерина Варнава .

Бонус от редакции: с четверга в прокате фильм-катастрофа «Под водой» . Надеемся, вы простите нас за необъяснимую любовь к Кристен Стюарт — она тут в главной роли. Но правда — надо идти.

Полный график кинопремьер Минска

Провести вечер роскошно



Фото предоставлено организаторами

Когда: 26 января, 19.00 Где: Robinson Club Сколько: от 35 рублей Купить билет

Вас зовут на концерт, который пройдет в белоснежном теплом шатре на живописном берегу Минского моря. На вечере вы услышите одни из самых трогательных треков композитора Людовико Эйнауди (фильм «1+1» и другие волнующие мелодии), а также музыку невероятного Яна Тирсена и других музыкальных гениев. Играть знакомые композиции будут на рояле. В общем, не событие, а сказка.

Бонус от редакции: если роскошно проводить вечер не хотите, то можете сходить на пацанский концерт Homie . Выступление рэпера пройдет 25 января в клубе « Брюгге ». Билеты можно взять где-то от 25 рублей.

Все концерты в Минске и регионах

Попасть на эстетскую вечеринку



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/huligan_bar

Когда: 25 января, 21.00 Где: DK Gallery Сколько: бесплатно

Это выставка-вечеринка представляет собой микс из живописи, музыки и тусовки старых и новых друзей. Здесь будет однодневная выставка Griss Lugard x Plotnik, презентация-перформанс Karma R.C.A, татуировки от любимой тату-студии Good Sign Tattoo, а еще локальные и иностранные музыканты — за саунд отвечают Monika Seta (LT) и Lojma (BY). И все это в двух залах Галереи классического и современного искусства! Вход свободный, но попасть сюда можно только при условии, что вам уже есть 21 год.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Оторваться на шаманской тусовке



Снимок носит иллюстративный характер

Когда: Где: Пост Бар Сколько: бесплатно

А вот и еще одна бесплатная вечеринка на эти выходные. Она называется Ruhi и проводится в популярном Post Bar. Организаторы движа обещают voodoo-атмосферу и шаманизм. «Минимум претенциозности, максимум разнообразия», — анонсируют они. За музицирование в ответе диджеи Alpaqua & ZUZU.

Заглянуть в Музей человека



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: ежедневно, 10.00 — 21.00 Где: Музей человека (пл. Октябрьская, 1) Сколько: детский билет в будние дни — 12 рублей, взрослый — 13 рублей. В выходные — на 2−3 рубля дороже. Детей до 3 лет можно провести бесплатно

На этой неделе в центре Минска открылся интерактивный «Музей человека». Он находится на цокольном этаже Дворца Республики. В нем 70 экспонатов, которые расположились на 600 квадратных метрах. Пространство разделили на семь тематических зон: «Возможности тела», «Технологии и VR», «Органы чувств», «Развитие организма», «Анатомия человека», «Животные и микроорганизмы», «Мастер-классы». Экспонаты, говорят представители музея, собраны со всего мира, а некоторые изготовлены в Беларуси. TUT. BY уже посмотрел , как выглядит новый музей. Может, и вы хотите?

Все выставки Минска — в одном месте

Нагрянуть в театр



«Не покидай меня». Фото из архива театра

Когда: 25 января, 19.00 Где: Театр белорусской армии Сколько: от 8 рублей Купить билет

На экспериментальные спектакли, куда бы мы вам в обязательном порядке посоветовали сходить, билеты уже разобрали, а вот на постановку «Не покидай меня» по Дудареву квитки еще есть. Это драматическая баллада, которую сам Театр белорусской армии называет своей визитной карточкой. Спектакль перенесет вас в 1944 год. Фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов для выполнения особо важного задания. О том, что будет дальше, узнаете уже в театре.

Что смотреть в минских театрах

Выпить кофе в «Мануфактуре» (она вернулась!)





Когда: ежедневно, 9.00 — 23.00 Где: ул. Карла Маркса, 17

Уже в курсе, что на Карла Маркса после капитального ремонта здания вновь открылась кофейня «Мануфактура»? Как оказалось, в популярной локации, помимо прочего, решили обновить интерьер. Вот некоторые позиции из меню: эспрессо — 3,5 рубля; капучино — 4 рубля; чизкейк — 7 рублей; арахисовый раф — 7 рублей; имбирный чай — 7 рублей; шу — 6 рублей; клубничный смузи — 7 рублей. Мы уже взглянули, как выглядит новое место и что и почем там подают. Посмотрите и вы.

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