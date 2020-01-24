БЖД вводит оплату услуг картой в международных поездах

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Это завершающий этап проекта по внедрению в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам с использованием переносных платежных pos-терминалов, который осуществлялся в несколько этапов, сообщили в пресс-службе БЖД.

Сначала pos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса, а в январе нынешнего года mpos-терминалами оснастили все поезда международных линий.